Partecipò al Grande Fratello 12, impossibile dimenticarla: dopo 9 anni la ritroviamo così, incredibile!

Fu tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello 12, rivederla oggi vi spiazzerà: la sua vita è completamente cambiata.

Tra i personaggi più controversi dell’intera storia del Grande Fratello, c’è sicuramente lei, Caterina Siviero. Partecipò al reality di Canale 5 ben 9 anni fa: era il 24 ottobre 2011 quando fece il suo ingresso nella casa di Cinecittà uscendone dopo 71 giorni.

In quell’arco di tempo la sua presenza si fece sentire eccome: Caterina fu molto criticata per aver tradito il concorrente Armando Avellino, col quale era nata un’intensa passione sotto le telecamere. Dopo la sua eliminazione, però, si venne a sapere che fuori dal gioco lei e Fabrizio Conti, altro concorrente eliminato, c’era stato un flirt. Messo al corrente del fatto quando era ancora nella Casa, Armando la lasciò definitivamente.

Scopriamo allora cosa ne è stato di Caterina: la sua vita ha avuto una svolta incredibile!

Ricordate Caterina Siviero del Grande Fratello 12? Non crederete ai vostri occhi

Dopo quell’esperienza televisiva, l’ex gieffina si è innamorata del calciatore Marco Contini e oggi i due sono genitori di una splendida bambina, Camilla. Inoltre, a breve, dovrebbe venire al mondo anche il loro secondogenito che chiameranno Carlos Andrea.

Dal suo seguitissimo profilo Instagram, si può dedurre che Caterina oggi ha un lavoro normale, lontano dai riflettori: è infatti igienista dentale, una professione che a quanto pare la rende molto felice.

Le sue immagini più recenti mostrano quanto sia rimasta in forma in tutti questi anni: il tempo per lei sembra essersi fermato, ci avete fatto caso?