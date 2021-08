“Mi ha stancato”: Vanessa Incontrada senza mezzi termini, le sue parole fanno da monito

Vanessa Incontrada senza mezzi termini, le sue parole fanno da monito: “Mi ha stancato”.

Conduttrice di successo, showgirl e attrice, Vanessa Incontrada è questo e molto altro. A soli 17 anni ha iniziato la carriera di indossatrice, continuando in seguito a lavorare come modella. Il suo esordio in tv avviene nel 1998 con il programma musicale Super in onda su Italia 1. Da quel momento, la carriera della Incontrada non sembra arrestarsi. L’abbiamo vista per diversi anni, fino al 2010, alla conduzione di Zelig.

Al suo fianco Claudio Bisio. Insieme hanno portato avanti lo spettacolo in modo impeccabile. Simpatia, solarità, talento e bellezza, l’hanno sempre contraddistinta. La conduttrice è sempre stata molto apprezzata, come sappiamo e abbiamo avuto di mettere in luce, per doti e bellezza. Negli ultimi anni, però, ha ricevuto alcune critiche inopportune, oggetto il suo fisico. In televisione, qualche anno fa, ha voluto mettere in risalto l’avvenenza di tutte le donne, e ha espresso un fermo e sincero pensiero.

Vanessa Incontrada senza mezzi termini: “Sentir parlare dell’aspetto fisico mi ha stancato”

Vanessa Incontrada ha sempre conquistato tutti. Talento e bellezza abbracciano la conduttrice. In televisione, qualche anno fa, ha voluto dire la sua riguardo al fatto che molti danno troppa importanza alle imperfezioni del corpo, rivolgendo spesso commenti poco appropriati, e sentendoli come un disagio.

“Viviamo in un mondo cretino perchè non puoi piacere a tutti, però sentir parlare sempre dell’aspetto fisico mi ha stancato. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne. Fa parte della vita avere periodi in cui si ci sente meglio e altri peggio, e alla fine bisogna accettarsi”, ha raccontato.

Vanessa Incontrada si è accettata, con imperfezioni e senza. Le smagliature, la cellulite, un difetto o anche cento, non possono che rendere la bellezza unica e diversa. “Le vostre imperfezioni sono uniche, amatele”, aveva scritto sotto una vecchia foto sui social, ed è proprio così.