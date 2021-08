Antonino Spinalbese, curiosità: quanti anni di differenza con Belen e chi c’era prima di lei

Conoscete la differenza d’età tra Antonino Spinalbese e Belen e chi c’era nella vita dell’hair stylist prima della showgirl argentina?

E’ da poco diventato padre della piccola Luna Marì, nata un mese fa dall’amore con Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese è l’uomo che la famosa showgirl ha scelto dopo la chiusura definitiva con l’ex marito Stefano De Martino e i due sono davvero molto innamorati.

L’hair stylist che ha conquistato il cuore di Belen è senza dubbio di una bellezza notevole: fisico statuario, moro, occhi profondi e lineamenti degni di un modello, Antonino è anche molto giovane.

Nonostante, come racconta spesso Belen, sia molto maturo per la sua età, tra i due esiste una certa differenza d’età. All’anagrafe, la conduttrice di “Tu si que vales” è di alcuni anni più grande, esattamente di 11 anni. Non si direbbe, vero?

E riguardo al suo passato sentimentale? Chi c’era prima della Rodriguez nella vita di Antonino?

Spinalbese prima di Belen: con chi stava il papà di Luna Marì

Dopo che la storia con la bella sudamericana è venuta alla luce durante l’estate 2020, la curiosità attorno alla vita privata di Antonino si è fatta sempre più accesa.

Da sempre lontano dai riflettori, non si hanno molte informazioni sulla vita privata del giovane prima dell’incontro con la madre di sua figlia. Pare però che nella sua vita ci fosse una certa Chiara Maria Mannarino, estranea al mondo dello spettacolo, e di cui non si sa molto.

Sconosciuti anche i motivi che hanno portato i due a lasciarsi. Fatto sta che evidentemente l’incontro con Belen è stato voluto dal destino: insieme sono una coppia davvero favolosa e uno splendido risultato come Luna Marì lo dimostra.