Harry Potter è una saga che ci ha accompagnato per molti anni, immergendoci in un mondo lontano dalla realtà. Il piccolo Harry è un giovane mago che vive a Privet Drive insieme ai suoi zii, non sapendo assolutamente di essere un mago. Lo scopre solo all’arrivo di Hagrid. Quando arriva ad Hogwarts, la scuola di stregoneria e di magia, trova sulla sua strada altri personaggi.

I suoi due migliori amici, diventeranno Ron Weasley ed Hermione Granger, mentre uno dei suoi nemici è Draco Malfoy. Quest’ultimo ha un padre, Lucius, molto influente al Ministero della magia, e si scoprirà, molti anni dopo, essere uno dei Mangiamorte di Voldermort. Ma avete mai visto l’attore che ha interpretato il padre di Draco? Il suo nome è Jason Isaac. Fuori dal set di Harry Potter è completamente diverso!

E’ Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter: com’è l’attore lontano dal set

Harry Potter è una saga cinematografica basata sull’omonima saga letteraria di J. K. Rowling. L’ultimo capitolo, la seconda parte, Harry Potter e I doni della morte, è uscito nel 2011. Sono passati ben dieci anni da allora, e ovviamente gli attori, sono cambiati o comunque, cresciuti.

Perchè, abbiamo conosciuto molti protagonisti della saga che erano ancora dei bambini, e li abbiamo visti crescere e diventare adulti con noi. Ricordate uno dei nemici di Harry Potter? Lucius Malfoy, padre di Draco, ha sempre tentato di ostacolare il percorso del giovane mago, ma sappiamo come la storia è andata a finire. L’attore che l’ha interpretato è Jason Isaac. Dopo dieci anni, come sarà oggi?

Osservando lo scatto notiamo fin da subito che, ovviamente, appare molto diverso. Non ha i lunghi capelli biondi che ha invece nella saga. Col tempo, certo, è un po’ cambiato, ma è sempre molto affascinante, non trovate?