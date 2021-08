Spettacolo con De Martino, Biagio Izzo e Paolantoni: la caduta sul palco sotto gli occhi di tutti

Una caduta nel bel mezzo dello spettacolo “Che coppia noi tre” con De Martino, Izzo e Paolantoni: è successo proprio davanti a tutti!

Un tour estivo che sta riscuotendo un successo incredibile com’era facile prevedere: lo spettacolo scritto da Riccardo Cassini con Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni è un trionfo di comicità e humor tutto partenopeo.

Il formidabile trio ha dato prova della grande sintonia che lo caratterizza nei programmi “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile” e ora la ripropone in varie tappe attraverso le irresistibili gag di “Che coppia noi tre”. Vediamo Stefano intento a cercare di dare disciplina allo show, un Paolantoni che tenta di portare Shackespear sul palco e un Biagio Izzo sempre in vena di battute e leggerezza.

Durante lo spettacolo svoltosi in Cilento però è accaduto qualcosa di davvero inaspettato e proprio sotto gli occhi di tutti. Scopriamo di cosa si tratta!

Biagio Izzo, caduta improvvisa sul palco: De Martino e Paolantoni senza parole

Il video che immortala l’episodio sta facendo il giro del web e in effetti non potrebbe essere altrimenti. Protagonista della caduta è il comico Biagio Izzo: l’ex star di Telegaribaldi è scivolato di lato mentre sul palco si cantava una canzone neomelodica.

Per fortuna, nessuna conseguenza per Izzo che, anzi, col suo capitombolo ha contribuito a raddoppiare le risate del pubblico e anche dell’ex marito di Belen, colto anche lui di sorpresa dalla scena.

Insomma, uno show a cui vale certamente la pena di assistere, reso ancora più divertente dalla comicità involontaria dei suoi protagonisti.