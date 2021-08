Giovanissima, l’attrice spiazza tutti con questo scatto: è la star di una famosa serie televisiva

In questo scatto è fotografata una meravigliosa attrice: ha vestito i panni di un personaggio fondamentale in una serie televisiva.

Uno scatto del passato che, ovviamente, non poteva passare inosservato. Tutti l’hanno notato. L’attrice fotografata è una vera star, conosciuta ovunque. E’ stata lei a pubblicare l’immagine sul suo profilo instagram, e subito, i commenti sono arrivati come un fiume in piena.

Ve l’abbiamo svelato, ha fatto parte di una famosa serie televisiva. E’ andata in onda dal 2001 al 2011, con ben dieci stagioni. La foto che vi mostriamo qui non è affatto recente, ma non possiamo non notare che l’attrice non è affatto cambiata. Avete capito chi è? Se la risposta è no, seguiteci, ve lo sveliamo noi!

La riconoscete? Qui era giovanissima: l’attrice è divenuta una star grazie ad una famosa serie

I social fanno ormai parte della nostra quotidianità e non riusciamo a farne a meno. Pubblicare, visualizzare, commentare, sono atti che oggi sono divenuti abitudinari. Utilizziamo anche i nostri canali per rendere note delle foto e quindi, un modo, per conservare alcuni scatti che ritroviamo nella nostra galleria.

E’ proprio quello che ha fatto l’attrice di questo scatto. Ha pubblicato una immagine che la ritrae in un momento del passato, quando aveva qualche anno in meno. Ovviamente, i follower, che sono migliaia, non hanno non potuto notare lo scatto ed esprimere preziosi complimenti. Ve l’abbiamo svelato, abbiamo visto l’attrice in una famosa serie televisiva. Lei è Erica Durance!

Ricordate adesso dove l’abbiamo vista recitare? Sì, proprio in Smallville, dove ha affiancato l’amatissimo attore Tom Welling. Il suo personaggio, quello di Lois Lane, ci ha travolto con la sua esuberanza e simpatia. La storia di Lois e Clark Kent ha fatto sognare i telespettatori fin da subito!

E allora, l’avreste mai detto? Nello scatto era giovanissima, ma non sembra affatto cambiata, non trovate?