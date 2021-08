Temptation Island, si sono lasciati: “Mi ha bloccato sui social” i due sono ai ferri corti; cosa è successo dopo il programma.

Un’edizione scoppiettante, quella di Temptation Island andata in onda questa estate. Un’edizione in cui si sono separate diverse coppie, ma ne sono nate altre! Come quella tra Manuela Carriero e il suo tentatore Luciano Punzo: dopo aver chiuso la storia con Stefano, la pugliese sta vivendo una favola col suo nuovo compagno. Non per tutti, però, le cose procedono per il meglio.

LEGGI ANCHE —–>Vi ricordate di lui? È stato un protagonista indiscusso di Temptation Island: è emerso in queste ore, annuncio incredibile

Anche altri due protagonisti avevano decisi di intraprendere una conoscenza dopo il programma e, inizialmente, sembrava andare tutto bene. Fino a poche ore fa, quando sui social è emersa una spiacevole verità. È già finita tra di loro, scopriamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, si sono lasciati: è finita male tra il fidanzato e la tentatrice

È già finita tra Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta Adacher. I due si sono conosciuti durante l’edizione di quest’anno di Temptation Island e, anche dopo il programma, hanno continuato a frequentarsi. Archiviata la storia con Jessica, Alessandro sembrava aver ritrovato la serenità con la sua ex tentatrice, ma qualcosa è andato storto.

Cosa è successo davvero tra i due? I motivi della rottura non sono stati svelati, ma i due si sono lanciati diverse frecciatine sui social. Carlotta, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, ha confermato di non vedere più Alessandro: “Mi ha bloccata sui social, si commenta da solo. Visioni diversi di vita, non credo sia giusto sbandierare ai quattro venti le motivazioni”. Dal canto suo, Alessandro ammette di aver bloccato Carlotta, ma aggiunge che quest’ultima gli ha mancato di rispetto.

I due riusciranno a chiarire o è davvero finita? Non ci resta che attendere le prossime novità. A voi piacciono insieme?