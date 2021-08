Mediaset, tutti a bocca aperta: l’indiscrezione riguarda Barbara D’Urso ed è clamorosa

Barbara D’Urso, l’indiscrezione fa sognare i fan: Mediaset avrebbe in mente una novità incredibile.

Nelle ultime settimane sono stati messi in chiaro i palinsesti Mediaset, con i vari programmi in onda nella nuova stagione e le novità in arrivo. Come è noto, Barbara D’Urso avrà un ridimensionamento di spazio, perchè, Live Non E’ a D’Urso e Domenica Live, non ci saranno.

Dopo varie voci, la conduttrice ha chiarito i vari motivi di questa scelta, affermando di aver parlato con Pier Silvio Berlusconi. Sembrerebbe, che per lei siano in programma ‘altre novità’. Ma nelle ultime ore, si fa largo una indiscrezione sempre più insistente. Riguarda proprio la bellissima e bravissima Barbara D’Urso ed è clamorosa: vediamo insieme di cosa si tratta.

Mediaset, tutti a bocca aperta: l’indiscrezione riguarda Barbara D’Urso

Barbara D’Urso a settembre ritornerà in televisione con la conduzione di Pomeriggio Cinque, e noi, non vediamo l’ora. Sappiamo da tempo che Live Non è la d’Urso e Domenica Live non ci saranno. La domenica è stata affidata a Silvia Toffanin, con Verissimo, oltre ad andare in onda il sabato, e ad Anna Tatangelo, con Scene da un matrimonio.

Ma, proprio nelle ultime ore, si fa largo una indiscrezione sempre più insistente. Una clamorosa novità sembrerebbe arrivare per la bella conduttrice. Secondo quanto riportato da TvBlog, Mediaset avrebbe una idea davvero clamorosa, e che vede al centro dell’attenzione proprio Barbara. Ma di cosa si tratta esattamente?

A quanto pare, si vocifera di una possibile conduzione di Barbara D’Urso a La Talpa. Il format è in programma tra i palinsesti mediaset 2021-2022. Al momento, è Enrico Papi più vicino a prendere in mano le redini del reality, ma, come riportato da Tv Blog, Mediaset avrebbe in mente anche questa nuova idea. Chi sarà al timone de La talpa?