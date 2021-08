Conosciamo tutti Stefano De Martino così, ma ricordate quando l’abbiamo conosciuto anni fa? Ecco com’era agli esordi.

L’abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, dove, qui, Stefano De Martino è entrato come ballerino. Correva l’anno 2009, e nella nona edizione del famosissimo talent show, è riuscito a farsi amare e apprezzare.

Come ricorderemo, Stefano è arrivato in semifinale, classificandosi primo fra i ballerini. Dopo quell’esperienza, il successo è arrivato forte e improvviso. Ha lavorato nella scuola di Amici come ballerino professionista, e in seguito, tutto è cambiato. De Martino ha intrapreso una strada diversa, inserendosi alla grande in un altro ambito, quello della conduzione. Oggi è famosissimo, ma ricordate com’era agli esordi?

Stefano De Martino, oggi lo conosciamo così: ma com’era agli esordi?

Correva l’anno 2009 e Stefano De Martino entrava a far parte della scuola più amata d’Italia, Amici di Maria de Filippi. Il ballerino si è fatto conoscere ed apprezzare, e una volta fuori dal talent, il successo è arrivato forte.

E’ spesso stato al centro del gossip per le sue relazioni, prima con Emma Marrone, e poi con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto un bambino, Santiago. Dopo varie separazioni e ritorni, da alcuni anni non sono più insieme, e al momento, De Martino si gode il successo. L’abbiamo visto nell’ultima edizione del talent rivestire il ruolo di giudice e Oggi, lo ritroviamo essere un impeccabile conduttore. Il ballerino adesso è così, ma ricordate com’era agli esordi?

Questa una foto di un video di tanti anni fa, quando, l’ormai affermato conduttore, era giovanissimo, agli inizi della popolarità. Certo, Stefano appare diverso, sono passati più di dieci anni, ed è inevitabile osservare piccoli cambiamenti.