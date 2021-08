È la sorella minore di una famosissima ex concorrente del GF Vip, l’avete riconosciuta? È proprio lei: la somiglianza è davvero impressionante!

Senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto difficile scoprire di chi stiamo parlando. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima. Se guardate con attenzione la foto riproposta in alto in tutte le sue sfaccettature, non sarà affatto impossibile indovinare di chi questa splendida ragazza è sorella. Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi lasciamo qualche piccolissimo indizio. Stiamo parlando, infatti, di un’ex amatissima concorrente del GF Vip, che all’interno della casa non soltanto si è contraddistinta per la sua bellezza, ma ha vissuto e sta vivendo ancora una bellissima storia d’amore. Ma non solo. Ancora prima di prendere parte al famosissimo reality di Canale 5, l’ex gieffina ha calcato le passerelle più famose d’Italia.

A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Ebbene: la bellissima e giovanissima ragazza raffigurata in foto si chiama Micol. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia nata nel 1993. Insomma, è davvero giovanissima, eppure la sua bellezza è davvero impressionante. Bando alle ciance adesso: scopriamo di chi stiamo parlando!

Davvero bellissima, vero? Come darvi torto d’altronde! E, sia chiaro, non è affatto l’unica a godere di questa incredibile bellezza all’interno della sua famiglia. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima: anche sua sorella è davvero splendida. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi parliamo? Ebbene: lei è la sorella di una famosissima ed amatissima concorrente del GF Vip.

Siete riuscita a riconoscerla? Ebbene: se vi dicessimo che Micol, perché è questo il suo nome, è la sorella minore di Clizia Incorvaia ci credereste? Fareste bene a farlo perché è davvero così. Eccole insieme in tutta la loro bellezza:

Eccole insieme, Clizia e Micol. Che dite, non sono bellissime? Per noi decisamente si!