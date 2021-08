Tatuaggio insieme per la coppia: “Indelebile”, è scoppiato l’amore in tv tra i due ex protagonisti del reality di Canale 5.

Un gesto che ha spiazzato tutti. I due si sono conosciuti solo pochi mesi fa, ma hanno già deciso di rendere indelebile il loro amore. Come? Con un tatuaggio di coppia super romantico. Una frase, divisa a metà: “I like the way…”, lo ha tatuato lei, “…you look at me” è invece la scritta che appare sulla pelle di lui. Insomma, è scoppiato il vero amore!

Il tutto è nato sotto le telecamere di uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Curiosi di scoprire chi sono i due innamorati? Vi sveliamo i dettagli di questo dolcissimo gesto d’amore.

Tatuaggio insieme per la coppia: “Indelebile”, sono i due ex protagonisti di Temptation Island

È scoppiato l’amore a Temptation Island! Se una coppia si è separata, due nuove coppie sono nate. A decidere di porre fine alla loro relazione sono stati Manuela Carriero e Stefano Sirena, che hanno lasciato il programma da separati. Ma non da soli! Entrambi, infatti, hanno trovato un’altra persona, con cui hanno iniziato una nuova storia. Manuela è felicemente fidanzata con il suo tentatore Luciano Punzo, e anche Stefano ha iniziato una storia con la sua tentatrice Federica Cleo. Un risvolto davvero inaspettato per i protagonisti di questa edizione.

E la storia tra Stefano e la ormai “ex single” Federica procede a gonfissime vele! Sono proprio loro, infatti, che hanno deciso di fare un tatuaggio insieme: un gesto significativo, che dimostra come il sentimento che li lega sia forte e reale.

Una storia d’amore nata per caso, a cui non tutti inizialmente hanno creduto, ma che si sta dimostrando davvero intensa. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono Stefano e Federica insieme?