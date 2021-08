Ballando con le stelle, nuova voce parla dell’arrivo di una donna molto amata dal pubblico

Tra i nomi che circolano attualmente sul nuovo cast di Ballando con le stelle, anche quello di una donna che per l’Italia è una vera icona!

Mancano circa due mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle: dal 2005 ad oggi, la versione italiana del format britannico della BBC continua a rappresentare un vero e proprio cult del sabato sera della Rai.

D’altronde, lo show condotto da Milly Carlucci ha tutti i requisiti necessari per essere una delle colonne della stagione televisiva: l’altissimo livello di tutte le sue componenti è ciò che lo rende così seguito e amato dal pubblico. Non stupisce perciò che ogni anno ci siano grandi aspettative riguardo all’edizione successiva. Il totonomi dei protagonisti che vedremo sfidarsi sul palco a suon di salsa, tango e valzer inizia mesi e mesi prima e la stessa conduttrice è molto attenta ad aggiornare via social i follower sulle novità in cantiere.

In questo periodo, sono circolate varie voci sui personaggi che potrebbero far parte del cast 2021: l’ex calciatore Fabio Galante, il parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style, la cantante Mietta.

Secondo l’indiscrezione lanciata negli ultimi giorni da Dagospia, tra i nuovi concorrenti potrebbe esserci anche una donna molto famosa e molto amata dai telespettatori, uno tra i volti dello spettacolo più iconici in assoluto, scopriamo di chi si tratta!

Ballando con le stelle, spunta un altro nome ‘bomba’: è una donna che ha fatto sognare intere generazioni

Il personaggio in questione sarebbe Sabrina Salerno, cantante e showgirl simbolo degli anni ’80 ma amatissima anche dai più giovani.

Ciò che è incredibile è la sua straordinaria bellezza rimasta intatta negli anni. Sul suo profilo Instagram Sabrina, oggi 53enne, delizia ancora gli occhi dei fan col suo fisico statuario ed esplosivo e nessuno scommetterebbe sulla sua vera età.

Così, dopo l’esperienza a Name That Tune, quiz-show musicale condotto da Enrico Papi e trasmesso da Tv8, la Salerno potrebbe incantarci nuovamente a Ballando. Come detto prima si tratta solo di voci, ma se tutto ciò dovesse essere vero, sarebbe sicuramente un valore aggiunto alla bellissima trasmissione di Milly.