Ha interpretato il personaggio di Huma, la mamma di Can, nella serie Daydreamer: ma com’è l’attrice fuori dal set?

Daydreamer-Le ali del sogno è una serie televisiva turca andata in onda in Italia, ma anche in altri paesi. Da noi ha avuto inizio l’anno scorso, per terminare quest’anno. Ha appassionato tutti, grandi e piccini, riuscendo a tenere incollati davanti alla televisione milioni di italiani.

E’ stata sicuramente un successo, e i risultati sono ben evidenti. Al centro dell’attenzione la bellissima Sanem, ragazza di un quartiere molto umile di Istanbul, è una grande sognatrice. Si innamora di Can Divit. L’incontro avviene proprio nell’azienda del giovane. Uno dei personaggi che più di tutti ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote a questa storia è stata la mamma di Can, Huma. Sapete chi ha interpretato questo enigmatico personaggio? L’attrice è Ipek Tenolcay. La domanda che ci poniamo è: l’avete mai vista fuori dal set? Resterete di stucco!

In Daydreamer è Huma: com’è oggi l’attrice? Non crederete ai vostri occhi

Per circa un anno ci siamo fatti travolgere dalla bellissima storia d’amore che ha fatto da centro in Daydreamer-Le ali del sogno. Sanem e Can sono stati i protagonisti assoluti. Il loro amore ha fatto sognare i telespettatori.

Burrascoso, ma forte e sincero, ha conquistato proprio tutti! Demet Ozdemir e Can Yaman hanno interpretato rispettivamente Sanem e Can. Ovviamente, al centro dell’attenzione, anche gli altri personaggi. Dobbiamo dirlo forte e chiaro, tutti hanno lasciato il segno! Ricordate la mamma di Can Divit, che ha messo più volte i bastoni fra le ruote a questo grande amore? Huma ha cercato in tutti i modi di separarli. Ebbene, l’attrice che ne ha rivestito i panni è Ipek Tenolcay. Vederla fuori dal set vi spiazzerà:

L’avete riconosciuta? Lontano dal mondo di Daydreamer appare diversa, ma non del tutto. Guardandola, non possiamo non dire che l’attrice è bellissima. Nella serie, il suo personaggio è stato fondamentale!