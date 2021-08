E’ l’amatissimo attore di Grey’s Anatomy: in questo scatto era giovanissimo, ma non sembra affatto cambiato.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. E’ incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Anche in Italia è stata trasmessa dal 2005, e ad oggi, siamo arrivati alla diciassettesima stagione.

La allora giovane Meredith incontra il dottor Derek Schepherd. Da una semplice avventura nascerà l’amore che ci ha fatto tanto sognare. Ma il colpo di scena c’è stato quando abbiamo dovuto dire addio all’attore. Il suo personaggio è uscito di scena, morendo. Ovviamente, i personaggi che hanno fatto parte della serie e che ancora oggi ritroviamo sono davvero tantissimi. Riconoscete l’attore in foto? Impossibile non farlo, perchè allora era giovanissimo, ma non sembra affatto cambiato. L’abbiamo visto in Grey’s Anatomy dal 2009 al 2021.

Grey’s Anatomy, è l’amatissimo attore da giovane: impossibile non riconoscerlo, è uguale

L’attore che vi abbiamo mostrato nello scatto in alto è stato presente in Grey’s Anatomy dal 2009 al 2021. In questa foto era giovanissimo. L’ha pubblicata sul suo seguitissimo profilo instagram, in successione insieme ad altre immagini.

Osservando lo scatto, vi sveliamo che non sembra affatto cambiato, anzi, è praticamente uguale ad oggi. Sono cambiati solo gli anni. Ebbene, siamo certi che, avrete ben capito chi è l’attore: è proprio lui, l’amatissimo Jesse Williams.

In Grey’s Anatomy il suo personaggio è Dr. Jackson Avery. E’ entrato nella sesta stagione della serie, ed è divenuto un personaggio fisso dalla settima fino alla diciassettesima. Williams è molto famoso, e ha una carriera pienissima. Infatti, oltre a recitare in televisione, è approdato anche al cinema.