Non tutti lo sanno: Fedez ha una fobia molto particolare… strano per un rapper come lui

Ai microfoni di “Muschio Selvaggio” Fedez fa una rivelazione che ha dell’incredibile: indovinate qual è la fobia del celebre rapper!

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è da anni uno dei personaggi italiani più chiacchierati: il rapper milanese che a breve compirà 32 anni ha sempre fatto discutere nel bene e nel male.

Leggi anche———–>>>Fedez, sapete proprio tutto su di lui? Chi sono e che lavoro fanno i suoi genitori

Geniale imprenditore di sé stesso proprio come sua moglie Chiara Ferragni, Fedez riesce sempre a non passare inosservato, qualunque cosa faccia. Che si tratti di un nuovo singolo, della querelle con la Rai, del lancio di uno smalto destinato al pubblico maschile, è molto più di uno dei tanti volti del panorama musicale italiano.

Eppure, anche ad un artista della sua fama, non mancano paure e insicurezze. Durante una puntata del Podcast “Muschio Selvaggio” (altro progetto che porta la sua firma oltre a quella dello youtuber Luis Sal), ne ha confessata una che ha davvero dell’incredibile!

Fedez, nessuno se lo aspettava: il famosissimo rapper ha una fobia insospettabile

L’episodio risale a prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin col brano “Chiamami per nome”, classificatosi al secondo posto. Alla domanda “Sei emozionato per Sanremo o è una cosa come un’altra?” Fedez ha risposto lasciando tutti a bocca aperta.

Come si vede nel video, dice di essere molto emozionato al pensiero di doversi esibire sul quel palco così importante. “Io vado perché ho la fobia della televisione”, ha aggiunto sorprendendo tutti.

“Ho la fobia di cantare in televisione, non sul palco. Solo di cantare”, ha aggiunto il marito della Ferragni. Quando gli viene fatto notare che comunque è riuscito a farlo, Fedez ammette che è qualcosa che gli provoca ansia, quindi decide di farlo come una terapia d’urto.

Leggi anche————->>>Fedez ha recitato in una famosa fiction: non tutti lo sanno

E voi immaginavate una cosa del genere sul noto rapper?