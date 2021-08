Tale e Quale Show 2021, chi è Dennis Fantina: album pubblicati, vita privata e quegli ‘ostacoli’ lungo il cammino

Dennis Fantina, vincitore di Saranno Famosi nel 2001, è nel cast di Tale e Quale Show 2021: ripercorriamo le tappe della sua carriera.

Lo abbiamo conosciuto vent’anni fa tra i banchi della prima edizione di Amici, quando si chiamava Saranno Famosi. Era il 2001 e Dennis Fantina faceva parte del gruppo di cantanti della scuola.

Originario di Trieste, classe 1976, Dennis parteciperà alla nuova edizione di Tale e Quale Show, al via dal prossimo 17 settembre come sempre su Rai 1. La sua passione per la musica emerge molto presto, tanto che aver terminato le scuole medie, decide di non proseguire gli studi per dedicarsi totalmente alle sette note. Inizia così ad esibirsi dal vivo in alcuni spettacoli fino ad arrivare al celebre talent show di Maria De Filippi, all’epoca trasmesso da Italia 1.

Dopo il trionfo nella finale di quella prima edizione, Fantina ottiene un contratto di un con Mediaset della durata di un anno e pubblica il suo primo album, “Dennis”, a cui partecipano artisti del calibro di Elisa, Michele Zarrillo e Mango. Un inizio niente male, anche se poi gli ‘ostacoli’ non sono mancati per il cantante. Scopriamo cosa successe.

Tale e Quale Show, Dennis Fantina è uno dei concorrenti: ricordate in quali programmi lo abbiamo visto?

Negli anni successivi alla vittoria, Dennis ha lavorato a teatro interpretando anche il musical Grease per il quale viene scelto come protagonista. In tv invece è apparso in Notti sul ghiaccio (di Milly Carlucci), Miss Reginetta d’Italia e All Together Now (condotto da Michelle Hunziker e J-Ax).

Il suo secondo album, Io credo in te, viene pubblicato nel 2005 e diventa disco d’oro, mentre il terzo, Buone sensazioni, esce nel 2007. Nel 2005 partecipa a Sanremo Giovani, senza però riuscire ad arrivare in finale. Nel 2015 partecipa invece a The Voice of Italy, ma i giudici del talent (Noemi, Piero Pelù, J-Ax, Francesco Facchinetti) gli negano l’accesso alla squadra.

Sta per iniziare quindi una nuova avventura per Dennis Fantina, che a Tale e Quale Show avrà di nuovo modo di esprimere tutto il suo talento.

Sposato dal 2005 con Sabina, ha due figli. Ha lavorato moltissimo anche in radio.