Uomini e Donne, “Tutto l’amore che posso”: l’amatissima protagonista del Trono Over si è sposata; l’annuncio sui social.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. Le registrazioni delle nuove puntate sono iniziate proprio in questi giorni: il primo appuntamento con la nuova edizione del programma di Maria De Filippi andrà in onda lunedì 13 settembre! Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, ma anche chi ci sarà nel parterre femminile e maschile del trono Over.

Come sempre ci saranno tante new entry, oltre a graditi ritorni. Chi sicuramente non ci sarà è una delle dame che abbiamo visto nella scorsa stagione…il motivo? Si è sposata! L’annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso i social: la donna ha trovato il vero amore lontano dalle telecamere dopo l’esperienza in tv. Scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’ex dama del Trono Over si è sposata: l’annuncio sui social

Fiori d’arancio per una delle protagoniste del trono Over della passata stagione. Parliamo di Daniela Di Napoli, che era approdata nel programma di Canale 5 per trovare l’amore. Ebbene, lo ha trovato fuori e in poco tempo la coppia ha deciso di sposarsi. Una gioia immensa per l’ex dama, che sui social ha condiviso uno scatto delle nozze, celebrate il 24 agosto. Il marito, Emiliano De Cesaris, è estraneo al mondo della tv e lavora come personal trainer.

Eh si, davvero una meravigliosa coppia! Nella trasmissione, Daniela aveva provato a conoscere vari cavalieri, tra cui Nicola Vivarelli e Simone. Ma l’amore della sua vita era fuori da quello studio! Non possiamo che fare i nostri migliori auguri ai neo sposi Daniela ed Emiliano per una vita felice insieme! E voi, quanta voglia avete di rivedere Uomini e Donne? Nasceranno nuovi amori nella nuova edizione?