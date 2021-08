Emma Marrone aveva solo 25 anni quando ha colpito e conquistato tutti ad Amici, ma ricordate com’era? L’immagine di 12 anni fa vi lascerà senza fiato.

Correva esattamente l’anno 2009 quando Emma Marrone, dopo aver già partecipato e vinto un altro talent, prendeva parte ad Amici e ne usciva vincitrice dopo qualche mese. Con una voce incredibile e grintosa, la cantante salentina è riuscita immediatamente a distinguersi da tutti gli altri suoi compagni di banco tanto da aggiudicarsi la vittoria alla fase finale del programma. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 12 anni ed Emma oltre ad essere amatissima, continua ad essere una delle più grandi artiste della musica italiana. Quello che, però, adesso noi vogliamo chiedervi è: ricordate com’era ai tempi di Amici?

Ad oggi, Emma Marrone vanta un fascino davvero irresistibile, vero? Ebbene: siete curiosi, però, di fare un tuffo con noi nel passato e ricordare com’era ai tempi di Amici? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella salentina quando ha preso parte al programma aveva soltanto 25, ma ricordate il suo ingresso e com’era? Eccola.

Emma Marrone ad Amici nel 2009, ricordate com’era? Trasformazione impressionante

Tra le tantissime vincitrici che si sono alternate, in queste lunghissime ed intense ventuno edizioni, Emma Marrone è tra coloro che, ancora adesso, vantano un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ricordate, però, com’era la cantante salentina all’epoca della sua partecipazione ad Amici nel 2009? Come dicevamo precedentemente, quando è entrata a far parte della scuola, la Marrone aveva soltanto 25 anni, ma com’era?

Sono trascorsi esattamente 12 anni da quando Emma Marrone è entrata nel cuore di tutti gli italiano dopo il suo ingresso nella scuola di Amici, ma ricordate com’era a quei tempi? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Anche se, vi anticipiamo, l’immagine che vi mostreremo vi lascerà davvero senza parole. Perché? Guardate un po’ qui:

Che dire? Beh, davvero nulla! Saranno anche passati 12 anni dalla sua partecipazione al programma, eppure Emma è sempre rimasta identica al passato. Oggi è bellissima, non c’è dubbi, ma ad Amici era ancora di più straordinaria.