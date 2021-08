Famosissima cantante diventa mamma di due gemelli: “Abbiamo chiesto un miracolo e ne abbiamo avuti due”

Non uno ma ben due: la celebre cantante annuncia su Instagram la nascita dei gemelli nati dall’amore col suo compagno calciatore.

Il meraviglioso annuncio è arrivato sul profilo Instagram dell’amatissima star della musica britannica: la cantante ha partorito pochissimi giorni fa ed è diventata mamma di due gemelli.

Lo scatto in bianco e nero postato sul popolare social network ritrae le mani dell’artista e quelle di suo marito mentre tengono i piedini dei neonati. A corredo della tenera immagine, una frase piena di gioia e gratitudine verso la vita: “Abbiamo chiesto un miracolo e ne abbiamo avuti due”.

Il neo papà è il calciatore del Watford Andre Gray che, per festeggiare il quarto anniversario della coppia, ha organizzato tempo fa per la sua amata una proposta di matrimonio pazzesca. Ha infatti messo in piedi un cinema all’aperto mostrandole un video che ripercorreva la loro storia.

La cantante, conosciuta in tutto il mondo, ha dato la splendida notizia giusto il giorno dopo il parto della sua collega, altra componente della band: capito di chi parliamo?

E’ diventata mamma di due gemelli: l’annuncio della cantante fa il giro del mondo

La celebre neo mamma è Leigh-Anne Pinnock delle Little Girl, gruppo musicale tutto al femminile nato nel 2011 grazie all’incontro avvenuto a X-Factor. Oltre alla Pinnock, la band è composta da Perrie Edwards e Jade Thirlwall.

In questi dieci anni lo strepitoso trio ha venduto ben 50 milioni di dischi e collezionato successi e premi importanti. A quanto pare, oltre al lavoro, ora due di loro condivideranno anche l’esperienza della maternità: la Edwards aveva infatti comunicato appena un giorno prima della collega di essere diventata mamma e ora è toccato a Leigh-Anne.

Auguri ad entrambe !