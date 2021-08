Oggi vediamo l’attore così, in Un Posto al sole: ma ricordate com’era ai tempi di Incantesimo? Sono passati 20 anni.

L’amatissimo attore Giorgio Borghetti è entrato nella grande famiglia di Un posto al sole nel 2019. Il suo personaggio, Fabrizio, è stato affiancato alla bellissima Marina Giordano, interpretata dall’attrice Nina Soldano. Nella soap la storia d’amore tra i due personaggi non è sempre stata rosa e fiori.

Negli ultimi mesi, le vicende hanno portato all’allontanamento di entrambi, con il ritorno prima di Marina e poi di Fabrizio. Borghetti, che veste i panni di questo personaggio, è molto amato, ed è sicuramente un attore di successo. Oggi, proprio in Un posto al sole, lo vediamo così, ma ricordate com’era anni fa, quando ha preso parte in Incantesimo?

Oggi conosciamo l’attore così: com’era 20 anni fa, ai tempi di Incantesimo

Nelle ultime settimane, su Rai Premium, stanno andando in onda le repliche di Incantesimo, una serie televisiva italiana. La trama si concentra sulle vicende della Clinica Life di Roma e sulle storie amorose dei medici, infermieri ed avvocati che vi lavorano.

La serie è andata in onda dal 1998 al 2008, in dieci stagioni. Gli appassionati di Incantesimo, sicuramente, seguendo le repliche, si saranno concentrati sui vari personaggi, dato che, sono passati tanti anni. Come vi abbiamo in alto accennato, anche Giorgio Borghetti è stato presente nella soap, esattamente nella quarta e quinta stagione. Oggi, lo stiamo vedendo in Un posto al sole, ma lo ricordate a quei tempi?

Qui, Borghetti era giovanissimo, stiamo parlando almeno di 20 anni fa. In Un posto al sole, oggi, appare diverso, com’è giusto che sia, dopo tanto tempo. Questo, però, non cambia le cose, Borghetti era allora un attore talentuoso ed affascinante e lo è ancora oggi.