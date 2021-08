Al GF 10 fu notato da tutti per il suo look: oggi dopo undici anni appare così, riuscireste a riconoscerlo?

Scopriamo com’è diventato dopo ben undici anni un altro indimenticabile protagonista del GF 10: resterete sorpresi, guardate qua!

A distanza di oltre vent’anni dalla primissima edizione del Grande Fratello, fa sempre un certo effetto rivedere i vecchi concorrenti che sono passati per la casa di Cinecittà: alcuni hanno acquistato una popolarità via via maggiore con il passare del tempo, mentre di altri si sono perse completamente le tracce.

Leggi anche———–>>>E’ stato uno dei maggiori protagonisti del GF 10: quel ‘dettaglio’ dopo 11 anni vi lascerà di stucco!

Alcuni di loro sono rimasti nel cuore del pubblico, altri non hanno lasciato un’impronta così forte, ma scoprire come sono diventati oggi è sempre interessante. Tanto più se l’edizione a cui hanno partecipato è stata una delle più intense e seguite. E’ il caso ad esempio del GF 10, andato in onda ormai undici anni fa ma che ancora oggi viene ricordato come uno dei più belli della storia del famoso reality.

Era l’edizione di Massimo Scattarella, Veronica Ciardi, George Leonard, Maicol Berti, insomma se siete fan del programma saprete sicuramente che la decima stagione del programma fu davvero una delle più belle. Merito degli amori nati tra quelle mura, delle personalità spiccate dei protagonisti che impedirono ai telespettatori di annoiarsi.

Tra i gieffini di quell’anno ricorderete il simpaticissimo Tullio Tomasino: all’epoca poco più che ventenne, aveva un look alla “Austin Powers” che fu notato subito da tutti, ma avete visto come appare oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF 10, ricordate Tullio Tomasino? Le sue foto di oggi vi lasceranno sbalorditi

Capelli lunghi, taglio molto particolare, occhiali da vista dalla montatura vistosa: quando entrò nella casa del GF 10 Tullio conquistò subito le simpatie del pubblico e dei coinquilini per il suo look buffo.

Leggi anche————–>>>Nella casa del GF 10 era il più giovane: dopo 11 anni la sua vita è cambiata radicalmente, non immaginereste mai

Come i suoi compagni d’avventura presi da amori, tradimenti e gelosie, anche lui all’interno della casa ebbe una certa simpatia per una delle concorrenti, la romana Diletta Franceschetti.

Originario di Catania, Tullio oggi ha circa 35 anni. Sul suo profilo Instagram si può vedere il suo cambiamento: come vi sembra questo suo scatto recente? L’avreste riconosciuto?