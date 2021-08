Raffaella Fico è stata una concorrente del GF nel 2008, ma ricordate com’era? Sono trascorsi 13 anni da quel momento: stenterete a crederci!

Era esattamente il 12 Settembre del 2000 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la primissima puntata del Grande Fratello. Con un gruppo di 10 ragazzi, ciascuno proveniente da diversi parti d’Italia, Daria Bignardi si metteva a capo di uno dei programmi che, in un vero e proprio batter baleno, si sarebbe dimostrato una certezza per i canali Mediaset. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 21 anni, sono trascorse ben 16 edizioni ed abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi concorrenti. Tra questi, però, è davvero impossibile dimenticarci di lei: la bellissima Raffaella Fico. Entrata a far parte della casa del GF nel 2008, la bellissima napoletana ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, subito dopo il programma, la bella Fico ha cavalcato la cresta dell’onda.

Leggi anche –> GF Vip, personaggio amatissimo rivela di essere molto ‘corteggiato’ dalla produzione

Ad oggi, Raffaella Fico vanta di un successo davvero clamoroso. A questo punto, però, ci chiediamo: ricordate com’era ai tempi del GF 8? Oggi è bellissima, e questo non si discute, ma com’era ai tempi dei reality.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Raffaella Fico al GF 8, ricordate com’era? Sono trascorsi 13 anni: giovanissima, ma pur sempre un incanto

È stata una delle protagoniste indiscusse del GF 8, Raffaella Fico. Entrata a far parte del famosissimo reality nel corso della sua ottava edizione, la bellissima napoletana ha saputo immediatamente farsi conoscere. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo debutto in tv, continua ad essere una donna amatissima ed apprezzatissima dello spettacolo italiano. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: voi ricordate com’era i tempi del GF?

Leggi anche –> Raffaella Fico dove vive? Non tutti lo sanno: la decisione

Oltre ad essere amatissima, Raffaella Fico adesso vanta di una bellezza davvero incredibile. Com’era ai tempi del GF 8? Sono trascorsi 13 anni da quel momento, ma siete curiosi di fare un piccolo tuffo nel passato? Ci pensiamo noi:

Sono trascorsi esattamente 12 anni fa quando Raffaella Fico debuttava nel mondo dello spettacolo, eppure si vede chiaramente: non è cambiata affatto. Qui è una ragazzina, è vero. Adesso è una donna di spettacolo e mamma di una splendida figlia. Tuttavia, la sua bellezza è rimasta completamente invariata nel tempo. Siete d’accordo?