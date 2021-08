Avete mai visto il fratello di Jonathan Kashanian? Il confronto è impressionante, non crederete ai vostri occhi

Amatissimo sin dalla sua partecipazione al GF 5, Jonathan Kashanian ha un fratello: il confronto vi lascerà senza parole.

Ci ha conquistati da subito con la sua eleganza e la sua sensibilità, quando varcò la soglia della mitica porta rossa della casa del Grande Fratello. Nel 2005 alla conduzione c’era Barbara d’Urso e il reality di Canale 5 era destinato a volti nuovi e fu subito evidente che lui avesse una marcia in più.

Stile e buon gusto sono i suoi tratti distintivi che lo hanno spinto a coltivare la passione per la moda, settore di cui si occupava anche prima di sbarcare in tv. Dopo la vittoria al GF 5, lo stilista israeliano non è mai sparito dai riflettori ma ha continuato a lavorare in televisione. Tra i programmi a cui ha preso parte in questi anni “Sei un mito – Questa notte è per te”, Verissimo, L’Isola dei Famosi e Detto Fatto.

Su Instagram Jonathan ama condividere coi fan alcuni dettagli della sua vita personale, come le persone a lui più care. Oltre alla splendida coppia formata dai suoi genitori, tempo fa ha mostrato anche suo fratello. Quel ‘dettaglio’ ha lasciato tutti di stucco!

Jonathan Kashanian, suo fratello è identico a lui: l’immagine lo mostra chiaramente

Si chiama Yaron ed è nato 5 anni prima dell’ex gieffino: lo scrive proprio Jonathan sotto la foto che ritrae i due fratelli insieme. In occasione del compleanno di Yaron, Jonathan gli ha dedicato parole cariche d’affetto: E’ una delle persone più buone al mondo che io conosca. Un papà premuroso, un marito angelico, un figlio presente.

Insomma dovrebbero clonarlo così ve lo sposate tutte!”.

Salta subito all’occhio l’incredibile somiglianza tra i due: stessi occhi, stesso sorriso, insomma nonostante gli anni di differenza sembrano gemelli!

