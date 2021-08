Dopo ben tre maschietti, per l’amatissima coppia è in arrivo uno splendido fiocco rosa: la sorpresa è immensa, gioia incredibile per loro.

Gioia incredibile per l’amatissima coppia dello spettacolo: il loro quarto figlio è uno splendido fiocco rosa. Avete letto proprio bene, si! Dopo la nascita di tre maschietti, i due giovanissimi sono pronti a diventare genitori di una femminuccia. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, sono stati proprio i diretti interessati. Qualche ora fa, attraverso un video condiviso sui loro canali social ufficiale, la coppia non ha affatto perso occasione di poter rendere partecipe il loro pubblico di questa notizia sensazionale.

Attivissimi entrambi sui rispettivi profili Instagram, già qualche tempo fa, i due piccioncini avevano svelato ai loro sostenitori di essere nuovamente in attesa. Rispettivamente nel 2016, nel 2018 e nel 2019, sono nati i loro tre maschietti. Nei prossimi mesi, invece, diventeranno genitori di una femminuccia. Di chi parliamo? Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa.

Gioia immensa per la coppia: in arrivo un bellissimo fiocco rosa, fantastica notizia

Aspettavamo da tempo questa notizia e, finalmente, è arrivata. L’amatissima coppia non soltanto è in attesa del suo quarto figlio, ma ha anche svelato il sesso. Stiamo parlando proprio di loro: Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci. Dopo essere convolati a nozze nel 2015 ed essere diventati genitori di tre splendidi maschietti, la coppia è in attesa di un bellissimo fiocco rosa.

Ad annunciare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, sono stati propri i diretti interessati. Con un dolcissimo video che li riprende in compagnia dei loro tre figli a bordo piscina, la coppia ha annunciato il sesso del suo quarto figlio. Al momento, sia chiaro, non sappiamo come si chiamerà. E né tantomeno quando è prevista la nascita. Una cosa, però, è certa: la gioia della coppia è davvero immensa. Inutile raccontarvi la reazione dei loro sostenitori. Appena appresa la fantastica notizia, si sono completamente riversati a corredo del post in questione per bombardarli di congratulazioni, auguri e complimenti. E a questi, ovviamente, si aggiungono anche i nostri.

Tantissimi auguri, carissimi Mariano ed Eleonora!