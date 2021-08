Davide è stato uno dei pazienti de ‘La clinica per rinascere’ che con il suo cambiamento ha spiazzato tutti: le immagini del prima e del dopo vi lasceranno senza parole.

Versione italiana del famosissimo ‘Vite al limite’, il programma ‘La clinica per rinascere’ ha riscosso un successo spropositato sin dalla sua prima puntata. Andato in onda per la prima volta nel 2018, la trasmissione di Real Time basata su pazienti con gravissime problematiche legate all’obesità non soltanto racconta le loro storie, ma anche il loro ‘cursus’ ed, ovviamente, la loro trasformazione. Tra i tantissimi pazienti del dottor Giardiello che abbiamo conosciuto nel corso di queste tre stagioni, una particolare attenzione va a Davide. Protagonista indiscusso della terza edizione del programma, il quarantenne salernitano ha colpito tutti i telespettatori soprattutto per il suo incredibile cambiamento.

Sin da subito seriamente intenzionato a ritornare in forma, Davide ha avuto una forza di volontà e una determinazione davvero impressionante. Tanto è vero che, dopo soltanto alcune settimane dal suo ricovero, è riuscito ad ottenere dei risultati incredibili. Come si è mostrato, però, dopo l’intervento? Le immagini del ‘prima’ e del ‘dopo’ vi lasceranno davvero senza parole. Eccolo.

Davide dopo ‘La clinica per rinascere’ è irriconoscibile: eccolo dopo l’intervento, impressionante

Tra i tantissimi pazienti che si sono alternati alla clinica Pineta Grande Hospital di Castelvolturno in Campania, Davide è tra coloro che ha lasciato un vero e proprio segno. Entrato a far parte del programma ‘La clinica per rinascere’ con un peso che raggiungeva i 221 kg, il quarantenne salernitano ha dimostrato immediatamente di essere intenzionato a ritornare in forma. Tanto è vero che, dopo qualche settimana dal suo ricovero, il buon Davide è riuscito a dimagrire ben 15 kg. Un risultato davvero impressionante, ovviamente. E, sia chiaro, non è affatto l’unico.

Dopo l’intervento di chirurgia bariatrica, Davide è ritornato dal dottor Giardiello ed ha lasciato di stucco tutti. Da un peso iniziale di ben 221 kg, il simpaticissimo salernitano è riuscito a pesare 196 kg. Insomma, una trasformazione pazzesca. Guardatelo qui:

Diteci la verità: davvero incredibile, vero? Cogliamo l’occasione di fare i nostri complimenti a Davide!