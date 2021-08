In questa foto del passato, l’amatissima conduttrice ha soltanto 12 anni: l’avete riconosciuta? C’è un dettaglio che non passa inosservato.

Guardate con attenzione la foto riproposta in alto: l’avete riconosciuta? Si tratta di una famosissima conduttrice italiana quando era soltanto una bambina. In questo scatto, come rivelato dalla diretta interessata a corredo del post in questione, l’amatissimo volto della televisione nostrano aveva soltanto 12 anni, eppure se guardate attentamente la foto ci sono alcuni dettagli che, nonostante siano passati anni, sono rimasti completamente intatti nel passato. Quali? Beh, la risposta è davvero semplice: guardate il suo sorriso. Oppure, i suoi occhi. Insomma, diciamoci la verità, è impossibile non riconoscerla!

Nata a Bitonto, in Puglia, il 15 Gennaio del 1981, compie il suo debutto sul grande schermo quando era davvero giovanissima. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che abbia avuto appena 18 anni quando l’amatissima conduttrice ha preso parte al suo primo film. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo. Conduttrice ed attrice, la giovanissima pugliese è uno dei volti più amati della televisione italiana. Voi, però, l’avete riconosciuta in questa foto quando aveva soltanto 12 anni?

Chi è questa amatissima conduttrice a 12 anni? Quel dettaglio non sfugge

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’amatissima conduttrice è solita intrattenere il suo pubblico con degli scatti davvero impressionante. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, non ha perso occasione di poter renderli partecipi di una sua foto di quando aveva soltanto 12 anni. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuta?

Come dicevamo precedentemente, se guardate con attenzione la foto non farete affatto fatica a capire di chi stiamo parlando. Stessi occhi e stesso incantevole sorriso, la conduttrice non è affatto cambiata nel corso del tempo. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: Bianca Guaccero! Avete letto proprio bene, si! È proprio lei la bellissima fanciulla raffigurata in foto.

L’avreste mai detto? Diciamoci la verità: non era affatto difficile indovinare! Anche perché, si vede chiaramente, la bellezza della Guaccero non si è affatto scalfita dallo scorrere del tempo. Siete d’accordo con noi?