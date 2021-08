Giulia De Lellis, addio al nubilato ‘da favola’ per sua sorella: location pazzesca!

Giulia De Lellis colpisce ancora nel segno: guardate che strepitoso addio al nubilato ha preparato per sua sorella, da non credere!

Che Giulia De Lellis fosse un pozzo di idee e creatività lo sapevamo da tempo, ma mai avremmo immaginato fino a questo punto. Solo un paio di settimane fa, la bella influencer aveva lasciato tutti a bocca aperta con le immagini della festa di compleanno organizzata per la sua amatissima nipotina Matilde.

Un party coi fiocchi, a tema “Candies”, con mega coni gelato, ciambelle, bambole, giochi e tantissimo altro, il tutto in riva al mare allo Sky Garden Luxury Beach di Torvaianica. Stavolta, invece, l’ex gieffina ha deciso di lasciare il segno organizzando un addio al nubilato strepitoso per sua sorella Veronica, prossima alle nozze.

Giulia De Lellis ha organizzato l’addio al nubilato della sorella: dove hanno festeggiato

La location scelta da Giulia per un’occasione così speciale è il Castello di Pandora. Proprio come in una favola, la festeggiata e tutte le invitate hanno trascorso delle ore meravigliose in questa struttura tra Roma e Viterbo.

Un luogo magico consigliato da un amico della De Lellis con un personale accogliente e dotato di piscina e di una splendida spa al suo interno. Veronica, portata fin lì in macchina con una benda sugli occhi, è rimasta molto colpita dalla sorpresa e non ha potuto evitare di commuoversi.

Sempre attenta ai dettagli, Giulia non ha lasciato nulla al caso: gli abiti e i costumi da bagno delle invitate erano tutti intonati.

Tanti i video girati da Giulia nel corso della lunga festa, in cui non sono mancati brindisi e balli fino a tardi.

Ora non resta che attendere ancora un po’ per scoprire cosa avrà preparato l’ex protagonista di Uomini e Donne per il gran giorno. Non vediamo l’ora!