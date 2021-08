Leneatha ha abbandonato il programma Vite al Limite da un momento all’altro: oggi è irriconoscibile, eccola! Incredibile, vero?

Quanti pazienti del dottor Nowzaradan abbiamo avuto modo di conoscere in queste nove edizioni di Vite al Limite? Decisamente tantissimi, avete ragione. Tra i tanti, però, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio della simpaticissima quarantenne del Massachussets, che si è presentata al cospetto del famosissimo chirurgo iraniano con un peso che raggiungeva i 273 kg. La sua storia, da come si può chiaramente comprendere, ha colpito tutti i telespettatori della trasmissione per un semplice motivo: nonostante si sia presentata con tutti i buoni propositi per dimagrire e riappropriarsi della propria vita, da un momento all’altro la donna ha deciso di abbandonare clamorosamente il programma.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, ancora prima dello ‘scadere’ dei 12 mesi previsti dal programma, la donna abbia abbandonato il percorso iniziato col dottor Nowzaradan. Sapete, però, cos’è successo subito dopo? Resterete davvero senza parole quando lo scoprirete.

Ha abbandonato Vite al Limite dopo solo pochi mesi: oggi è irriconoscibile, guardate qui

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione di ‘Vite al Limite’, Leneatha Reed. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 273 kg, la quarantenne ha dimostrato fortemente di essere intenzionata a ritornare in forma. Purtroppo, però, non è stato affatto così. A distanza di qualche mese, infatti, la donna non soltanto non ha avuto risultati soddisfacenti, ma non è riuscita nemmeno a portare al termine il programma impostole dal dottor Nowzaradan. Tanto è vero che dopo qualche mese, ancora prima che terminassero i 12 mesi canonici della trasmissione, Leneatha ha abbandonato la clinica.

Dopo un intervento chirurgico non andato a buon fine, la Reed ha iniziato ad aumentare di peso. E da quel momento, purtroppo, non si è mai più ripresa. Ed è proprio per questo motivo che ha fortemente chiesto l’aiuto del dottor Nowzaradan. Come dicevamo, però, nemmeno il chirurgo iraniano è riuscito nella sua missione. Dopo qualche mese, infatti, Leneatha non ha ottenuto buoni risultati ed ha abbandonato il programma. Ora com’è? Guardate un po’:

Quello che è successo dopo ‘Vite al Limite’, c’è da ammetterlo, è davvero impressionante. Avete visto, però, che adesso è irriconoscibile? Sembrerebbe proprio che dopo il programma, la Reed sia riuscita a portare a termine il suo obiettivo. Complimenti!