Su Instagram, la modella ha condiviso un annuncio incredibile: diventeranno genitori bis, splendida notizia per la celebre coppia.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ed immaginato, eppure è proprio così: diventeranno genitori bis. Alcuni giorni fa, attraverso un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la bellissima super modella ha annunciato ai suoi sostenitori di essere in dolce attesa. Per la celebre coppia, sia chiaro, non si tratta affatto del primo figlio. Proprio nel Giugno del 2017, infatti, è nato il loro primogenitori Jake Oscar. Adesso, a distanza di ben quattro anni, i due si apprestano a diventare nuovamente genitori.

Leggi anche –> Si sono innamorati nella casa del GF Vip e saranno presto genitori: magnifico annuncio

Inutile raccontarvi, da come si può chiaramente comprendere, la reazione del popolo web. Appena appresa la lieta novella, i sostenitori della supermodella non hanno perso occasione di poter bombardare il post in questione di likes, di commenti e di congratulazione. Anche perché, diciamoci la verità, la notizia è talmente fantastica che reazione differente non si poteva affatto avere. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Chi è la celebre coppia che si appresta ad accogliere una nuova vita nella loro quotidianità? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Diventeranno genitori bis, la modella è incinta: annuncio fantastico

L’annuncio della supermodella è stato tanto fantastico quanto inaspettato, non c’è che dire. Attraverso un post che la immortala dinanzi allo specchio della sua camera da letto e con una serie di outfit fantastici, la compagna del celebre attore americano ha annunciato ai suoi sostenitori di essere in dolce attesa. Stiamo parlando proprio di lei: Rosie Huntington-Whiteley, partner dal 2010 del mitico Jason Statham.

Leggi anche –> Amici, sono diventati genitori bis: “Benvenuto Pietro Enea”, che gioia per i due ex allievi

La coppia, stando a quanto si apprende dal web, ha ufficializzato la relazione nel 2016. E, circa un anno dopo, ha accolto nelle loro vite il primogenito Jake Oscar. Adesso, a distanza di 4 anni dalla nascita del piccolo, i due si apprestano a diventare genitori bis. Al momento, sia chiaro, non abbiamo moltissime informazioni in merito. Non sappiamo di quanti mesi la bella Rosie sia, anche se le curve del suo pancino sono piuttosto pronunciate, né tantomeno sappiamo se sia un maschietto o una femminuccia. Una cosa, però, è certa: l’annuncio della seconda gravidanza ha colpito tutti.

Tantissimi auguri a Rosie, Jason e al piccolo Jake Oscar.