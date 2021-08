Si sono conosciuti e sposati per la prima volta nel corso della sesta stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia 6: cos’è successo subito dopo? Non tutti lo sanno!

È terminata da pochissimi giorni la settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia, eppure alcuni dei suoi ex protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. In attesa, ad esempio, di poter scoprire quali sono le coppie che hanno preso parte a questa nuova edizione e, soprattutto, com’è andato a finire il loro percorso, siete curiosi di fare un tuffo nel passato e scoprire cos’è successo alle coppie delle precedenti stagioni? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Martina e Francesco. Che, stando a quanto si apprende dal loro profilo Instagram, sembrerebbero essere ancora una coppia. E, soprattutto, innamorati ed affiatati. Cosa sappiamo, invece, delle altre coppie che hanno preso parte a Matrimoni a Prima Vista Italia 6?

Leggi anche –> Si sono conosciuti e sposati a Matrimonio a prima vista Italia 6, com’è cambiata la loro vita oggi? Resterete sorpresi

Tra le coppie che hanno preso parte a Matrimoni a Prima Vista Italia 6, è davvero impossibile dimenticarci di loro. Stiamo parlando proprio di Santa e Salvatore. Cos’è successo tra di loro dopo il programma? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Li ricordate a Matrimoni a Prima Vista Italia 6? Cos’è successo dopo il programma

Matrimonio a Prima Vista Italia, diciamoci la verità, è un vero e proprio esperimento. Con l’aiuto di esperti, vengono formate tre coppie, ciascuno dei suoi componenti si conoscono soltanto nel giorno del loro matrimonio, e seguono costantemente i loro sviluppi. Nel corso di queste sei edizioni, lo sappiamo benissimo, c’è chi ha si è trovato alla grande con il loro partner ‘combinato’ e chi invece no. Tra questi, è impossibile dimenticarci di loro: Santa ed Alessandro.

I due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti e sposati a Matrimonio a Prima Vista Italia 6, ma cos’è successo dopo il programma? Terminato l’esperimento, i due hanno deciso di divorziare. E ad oggi, stando a quanto si apprende dai loro profili Instagram, sembrerebbero non avere più rapporti.

Leggi anche –> Si sono sposati a Matrimonio a prima Vita: dopo un anno e mezzo stanno ancora insieme?

Santa, infatti, continua a condividere foto da sola o in compagnia delle persone a lei più care.

Anche Salvatore, infine, continua a svolgere la sua vita di sempre.

Vi piacevano come coppia?