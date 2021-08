Come dimenticare la dolcissima Baby in Dirty Dancing? Da quel momento, sono trascorsi ben 34 anni, rivederla oggi vi lascerà di stucco.

Quante volte vi siete emozionati dinanzi ad una scena di ‘Dirty Dancing’? Uscito in tutte le sale cinematografiche italiane il 13 Novembre del 1987, la pellicola ha riscosso un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con un cast stellare e una storia d’amore da brividi, il film ha fatto sognare ed innamorare milioni e milioni di telespettatori. E, badate bene, continua a farlo ancora adesso, nonostante siano passati ben 34 anni dalla sua primissima uscita.

I protagonisti indiscussi della fantastica storia d’amore sono proprio loro: il bel Jhonny, interpretato dal mitico Patrick Swayze, scomparso nel Settembre del 2009, e la diciassettenne Baby. Ecco. A proposito di quest’ultima, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Nel corso del film, l’attrice ha conquistato tutti per la sua incredibile dolcezza. Com’è cambiata, però, in tutti questi anni? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ad oggi Jennifer Grey, questo è il nome ‘reale’ dell’attrice, abbia ben 61 anni. Rivederla, però, vi lascerà di stucco.

Ha interpretato il ruolo di Baby in Dirty Dancing, eccola oggi a 61 anni: che schianto di donna!

È stata la protagonista indiscussa della splendida storia d’amore raccontata in ‘Dirty Dancing’, Baby. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, la dolcissima diciassettenne ha saputo conquistare tutto il pubblico in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 34 anni dal film, l’attrice continua a decantare di un successo impressionante. Dopo la pellicola, ovviamente, Jennifer Grey ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda. Siete curiosi, però, di scoprire com’è cambiata nel corso degli anni?

La bellissima Baby ha saputo conquistare tutti per la sua incredibile dolcezza, ma com’è oggi dopo ben 34 anni? Ebbene: abbiamo rintracciato Jennifer su Instagram. E, vi assicuriamo: è un vero spettacolo! Oggi ha ben 61 anni, eppure sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per lei. Guardate qui:

Davvero splendida, vero?