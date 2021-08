Giulia De Lellis e sua sorella Veronica Fiumicini, perchè hanno cognomi diversi: non tutti sanno il motivo.

Qualche giorno fa, Giulia De Lellis, attraverso il suo seguitissimo canale social, ha ripreso i momenti che hanno fatto da sfondo al matrimonio della sorella Veronica. Un matrimonio da sogno, con dettagli che hanno caratterizzato la bellissima cerimonia.

Leggi anche Giulia De Lellis con la sua mamma: c’è un ‘dettaglio’ che non sfugge, l’hanno notato tutti

Sappiamo benissimo quanto sia forte il legame tra le due donne. Spesso, sono insieme e la nota influencer non manca di mostrare ai suoi milioni di follower il grande affetto. Il tutto è ovviamente messo in luce attraverso le sue storie instagram e le tante foto che pubblica. Forse, però, non tutti ci hanno fatto mai caso, ma Giulia e Veronica hanno un cognome diverso: sapete il perchè? Il motivo è stato svelato dalla stessa De Lellis qualche tempo fa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Giulia De Lellis e Veronica Fiumicini, non tutti ci hanno fatto caso: perchè hanno un cognome diverso

Giulia De Lellis è diventata nota dopo la sua partecipazione ad Uomini e donne, in veste di corteggiatrice. All’epoca, lo sappiamo bene, fu la scelta di Andrea Damante. Questa storia d’amore ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Dopo vari tira e molla, si è conclusa. Oggi, Giulia è felice e innamorata al fianco del suo Carlo Beretta.

Leggi anche Giulia De Lellis svela un suo ‘segreto’ di bellezza: “È una mia abitudine”, non l’avreste mai immaginato

Qualche giorno fa, è stato celebrato il matrimonio di sua sorella Veronica Fiumicini. L’influencer ha ripreso i vari momenti attraverso le sue storie e gli scatti bellissimi non sono mancati. Dettagli pazzeschi hanno colpito i follower e hanno fatto sì che il matrimonio diventasse una vera e propria favola. Forse, però, non tutti ci hanno fatto caso, ma Giulia e sua sorella hanno un cognome diverso: sapete il motivo?

E’ stata la stessa influencer a rivelarlo tempo fa, ai suoi esordi in tv. A quanto pare, la sorella è nata dalla storia della madre con un altro uomo. La mamma ha avuto la sua prima figlia, Veronica, all’età di 19 anni con il compagno di allora. In seguito, ha formato famiglia con il padre di Giulia. Hanno anche un fratello, Giuseppe, il più piccolo.