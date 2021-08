Sapete quanti ristoranti ha Joe Bastianich? Cosa ha rivelato l’imprenditore: “Prima del Covid…”.

Joe Bastianich è famosissimo e amatissimo, ed è un imprenditore, un personaggio televisivo, un cantante statunitense, e come sappiamo, è attivissimo nel mondo della ristorazione. Abbiamo avuto modo di conoscerlo maggiormente quando è stato presente nel seguitissimo programma MasterChef Italia, nel ruolo di Giudice.

Leggi anche Joe Bastianich, triste retroscena sulla sua ‘sfera privata’: riguarda suo padre

Al suo fianco importanti chef. Ma abbiamo visto Bastianich anche in altre numerose trasmissioni. Come vi abbiamo detto è attivissimo nel campo della ristorazione, e proprio a tal proposito, ha rivelato, mentre parlava con Fedez e Luis Sal, durante una puntata di Muschio Selvaggio, quanti ristoranti possiede.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Sapete quanti ristoranti ha Joe Bastianich? La rivelazione: “Prima del covid…”

Imprenditore, amato personaggio televisivo, cantante e come sappiamo, attivissimo nel campo della ristorazione, Joe Bastianich non sembra assolutamente fermarsi. Oggi è molto popolare.

Leggi anche Joe Bastianich, sapete proprio tutto della sua vita? Quanti figli ha il noto giudice

Dal 2012 al 2019 è stato presente in qualità di giudice di MasterChef Italia. Al suo fianco abbiamo ritrovato Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Online è apparso un video, in cui Bastianich, ritrovandosi a parlare in una puntata di Muschio selvaggio, insieme a Fedez e Luis Sal, ha risposto ad alcune domande. E qui, ha rivelato quanti ristornati possiede.

“Prima del Covid fino a quaranta, adesso forse una decina non li riapro, sono in tutto il mondo… “, ha detto l’imprenditore. Non solo, ha anche rivelato di avere aziende vinicole, e di produrre, quindi, vino in Friuli e in Toscana. A quanto pare, si comprende dalle parole di Bastianich che il Covid ha messo in difficoltà anche lui, e che forse, dei suoi circa quaranta ristornati, alcuni saranno a rischio di apertura.