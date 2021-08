Tale e quale show, chi è Pierpaolo Petrelli: sarà tra i concorrenti del famoso programma condotto da Carlo Conti.

Manca sempre meno e a breve, avremo modo di seguire una nuova edizione di Tale a quale show. In queste ultime settimane, i preparativi sono andati avanti. Il format prevede l’imitazione da parte dei vip scelti, di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo.

Si tratta di un vero e proprio show! Conti ha, qualche giorno fa, annunciato i concorrenti ufficiali di questa nuova edizione. Pierpaolo Petrelli è stato confermato, e sarà tra i protagonisti del talent. Ma cosa sappiamo di lui?

Tale e quale show 2021, Pierpaolo Petrelli: età, vita privata, lavoro e dove l’abbiamo visto

Tale e quale show sta per cominciare. Lo show che prevede l’imitazione da parte dei vip, di personaggi del mondo della musica, attraverso l’interpretazione dei brani, partirà a breve. Carlo Conti, attraverso il suo canale instagram, ha annunciato i nomi dei concorrenti ufficiali, e a quanto pare, ci sarà anche Pierpaolo Petrelli.

Ma cosa sappiamo di lui? Petrelli è un personaggio del mondo dello spettacolo amatissimo. Da qualche mese, ha concluso la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ha conquistato il pubblico, tanto da arrivare al secondo posto. Classe 1990, è originario di Maratea. Prima del Gf Vip, Pierpaolo è divenuto noto per essere stato il velino moro di Striscia la notizia, insieme ad Elia Fongaro. In questi anni, però, ha anche lavorato in diversi locali.

Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, ha fatto innamorare i telespettatori, per la sua bellissima storia d’amore con Giulia Salemi. In passato, però, l’ex concorrente, ha avuto una relazione con Ariadna Romero, con la quale ha avuto un meraviglioso bambino, Leonardo. Il nuovo concorrente di Tale e quale show ha anche partecipato a Uomini e donne, in qualità di corteggiatore di Teresa Langella.

Prima del Grande Fratello Vip, ha debuttato come cantante, pubblicando il singolo ‘Rondine’. L’ultimo brano pubblicato, L’estate più calda, insieme a Georgina, ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha avuto un successo incredibile.