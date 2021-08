È stato un amatissimo volto della serie ‘Modern Family’: la notizia clamorosa ha fatto il giro del web, i suoi fan sono letteralmente in visibilio.

Avete mai seguito una puntata di Modern Family? Senza alcun dubbio, si! Andata in onda per la prima volta in assoluto nel lontano 2009, la serie televisiva ha saputo catturare l’interesse di un’ampia fetta di telespettatori in un vero e proprio batter baleno. Ambientato a Los Angeles, la sitcom ha raccontato per circa undici stagioni le avventure di tre nuclei familiari con abitudini, credenze, caratteri completamente differenti tra di loro.

Nel corso di queste undici stagioni, il suo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere, amare ed apprezzare ciascuno dei suoi personaggi. Uno tra tutti, però, ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin da subito. Stiamo parlando proprio di lui: del buon Cameron. Ecco. A proposito di lui, avete letto anche voi la notizia che, in questi ultimi giorni, è circolata sul web? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, il suo pubblico è ancora in visibilio.

Ricordate Cameron di Modern Family? La notizia spiazza tutti: fan in visibilio

Con la sua immensa simpatia, il buon Cameron ha conquistato davvero tutto il pubblico di Modern Family. Qualche giorno fa, però, il simpaticissimo Eric, è questo il ‘vero’ nome, ha deciso di spiazzare tutti i suoi fan con una notizia davvero clamorosa. Anzi, per dirla meglio: con un annuncio davvero inaspettato. Nulla di grave, sia chiaro! Piuttosto, stando a quanto si apprende da uno dei suoi ultimi post Instagram, sembrerebbe che l’attore sia pronto a convolare a nozze con la sua bellissima compagna.

Con una foto che li ritrae mentre la sua lei sfoggia con un sorriso smagliante l’anello appena ricevuto, il buon Cameron di Modern Family ha annunciato le sue nozze. Al momento, sia chiaro, non abbiamo moltissime notizie in merito. Fatto sta che l’annuncio ha spiazzato tutti. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web.

Ai tanti messaggi e congratulazioni ricevuti subito dopo l’annuncio a sorpresa, si aggiungono anche i nostri! Complimenti!