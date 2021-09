Questa trasformazione di ‘Vite al Limite’ vi lascerà davvero sotto choc: la paziente è partita da 275 kg ed è arrivata a pesare 149 kg, incredibile!

Tra le tantissime trasformazioni a cui abbiamo assistito nel corso di queste nove stagione di ‘Vite al Limite’, e vi assicuriamo ce ne sono state alcune davvero incredibili, questa rientra tra quelle davvero impressionanti. Entrata a far parte del programma di TLC, canale televisivo statunitense, con un peso che raggiungeva i 275 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha lavorato sodo. Ed è riuscita a raggiungere i 149 kg. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, durante il suo percorso nella clinica di Houston la protagonista non ha fatto altro che sottolineare e confermare quanto la sua voglia di ritornare in forma era davvero forte. Riuscendo, così, a dimagrire ben 126 kg. Un traguardo davvero impressionante, vero?

Afflitta da vecchi problemi familiari, purtroppo, la donna era riuscita a trovare conforto soltanto nel cibo spazzatura. E, adottando questo atteggiamento come una vera e propria abitudine, è arrivata ad un peso piuttosto eccessivo per i suoi 35 anni. Di chi parliamo? Scopriamolo!

Da 275 a 149 kg, cambiamento impressionante a Vite al Limite: storia incredibile

Tara Taylor è stata una delle protagoniste indiscusse della seconda stagione di ‘Vite al Limite’. Con un peso iniziale che raggiungeva i 275 kg, la donna è riuscita a ritornare in forma in un vero e proprio batter baleno. E a raggiungere un peso incredibile.

Il motivo della sua obesità, stando a quanto si apprende dal web, è da rintracciarsi a diversi anni fa. Quando, a causa di una storia familiare piuttosto drammatica e difficile, la trentacinquenne ha trovato rifugio nel cibo spazzatura. Arrivando a pesare, però, davvero tanto per la sua età.

All’interno della clinica di Houston, Tara ha dimostrato fortemente la sua caparbietà. E, terminato il percorso col dottor Nowzaradan, è riuscita a pesare ben 149 kg. Ad oggi, però, com’è cambiata? Sono trascorsi esattamente 8 anni, ma com’è? Ebbene: resterete scioccati! Da quanto si apprende dal suo profilo Facebook, sembrerebbe che Tara goda ancora di ottima forma! Guardate qui:

Davvero impressionante, vero?