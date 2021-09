Sembrerebbe che Adele abbia acquistato una nuova a Kesington, quartiere di Londra, ma sapete quanto ammonta il prezzo? Cifra da urlo!

È una delle cantanti più amate ed apprezzate, Adele. Nata a Londra nel 1988, ha compiuto il suo esordio nel mondo musicale nel lontano 2008. E da quel momento non si è mai più fermata. Sono trascorsi, infatti, ben 13 anni dalla pubblicazione del suo primo album, che tra l’altro ha riscosso un successo davvero spropositato, eppure la cantante britannica continua ad essere una delle voci più apprezzate del panorama musicale nazionale e non.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Adele abbia acquistato una nuova e maga villa a Kesington, quartiere piuttosto chic di Londra. A darcene notizia, è stato l’Evening Standard. Che non soltanto ci ha informato del suo prezzo, e vi assicuriamo che la cifra è davvero pazzesca, ma ha anche svelato alcuni dettagli incredibili. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo noi!

Adele, nuova villa a Kesington: i suoi dettagli sono pazzeschi, da non credere

Adele, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che abbia deciso di cambiare casa. E di iniziare i lavori per una super mega villa a Kesington, quartiere londinese. A darcene notizia, come dicevamo precedentemente, è stato proprio l’Evening Standard. Siete pronti a scoprire, però, tutti i suoi dettagli?

Da quanto si legge, sembrerebbe che la villa di Adele sia composta da un seminterrato che fungerà non soltanto da garage per le loro auto, ma anche da sala giochi per la sua famiglia. Ma non solo. Sembrerebbe, infatti, che l’intero primo piano della villa avrà una suite contenente pianerottolo di vetro, spogliatoi e bagni sia per lei che per lui. Infine, il piano superiore ad esso avrà altre tre camere da letto, ed ognuna di esse avrà un bagno privato, e un’ulteriore stanza dei giochi per il piccolo Angelo, primogenito della cantante.

Quanto costa?

Diciamoci la verità: la nuova villa di Adele sembrerebbe essere davvero pazzesca, non c’è che dire. A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammonta il suo prezzo? Siete pronti a sapere ogni cosa? Ebbene: stando a quanto si apprende dall’Evening Standard, sembrerebbe che il costo si aggiri intorno ai 13 milioni di sterline. Insomma, una cifra considerevole.

Cosa ne pensate?