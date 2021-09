Simona Ventura, taglio di capelli da urlo per il red carpet: così la conduttrice ha sorpreso tutti

Simona Ventura mostra sui social il nuovo taglio di capelli prima di sfoggiarlo sul red carpet del Festival di Venezia: risultato strepitoso!

Inaugurata ieri 1° settembre 2021 la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Tra le celebrità più attese sicuramente Simona Ventura che ha riservato ai fan una bella sorpresa.

Stiamo parlando del suo nuovo taglio di capelli che poche ore prima dell’evento ha mostrato in un post sul suo profilo Instagram ufficiale. Si tratta di un look molto alla moda in questo periodo e che le sta davvero d’incanto!

Scopriamo nei dettagli questo trend che molte vorranno seguire!

Simona Ventura, cambio look a sorpresa: tutte le curiosità sul suo nuovo taglio di capelli

E’ Roberto Farruggia l’autore del nuovo hair style di Simona, tra le protagoniste dell’evento cinematografico tra i più commentati ogni anno. Il nome del taglio è “blunt bob”: un caschetto dalle punte dritte, che va a definire la chioma. Con la fila leggermente sul lato per dare movimento, questo stile regala freschezza e luminosità.

Un look anni ’90, elegante e sportivo allo stesso tempo. Adatto alle forme di viso più diverse, nella versione liscio-morbido dona davvero il massimo. Anche per quanto riguarda il colore, Simona Ventura ha dato il tocco giusto che occorre dopo le vacanze, quando i capelli vengono sempre un po’ maltrattati dal sole e dalla salsedine. Ha infatti scelto di evidenziare il biondo ritoccando le radici e aggiungendo dei colpi di sole sui toni del platino.

Che ve ne pare? Lo proverete anche voi?