Insieme alla sua compagna Rena, Lee Sutton è stato uno dei protagonisti della sesta stagione di ‘Vite al Limite’: come sono diventati oggi?

È stato proprio lui il protagonista indiscusso della sesta stagione di ‘Vite al Limite’, Lee Sutton. Insieme alla sua compagna Rena, anche lei con gravissimi problemi di obesità, il quarantaduenne di Houston aveva deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per rimettersi in forma. Il suo peso iniziale, infatti, era di ben 324 kg. E questo, purtroppo, non gli permetteva affatto di svolgere una vita ‘normale’. Sul web, infatti, si legge che, addirittura, la coppia era costretta a vivere letteralmente a letto proprio a causa del loro peso piuttosto eccessivo.

Cosa sappiamo adesso su di loro? Il loro percorso nella clinica di Houston, c’è da ammetterlo, è stato piuttosto particolare. Se da una parte, infatti, Rena ha dimostrato sin da subito di essere intenzionata a ritornare in forma e a riappropriarsi della sua vita. Dall’altra, il suo compagno non era dello stesso avviso. Siete curiosi di sapere come sono diventati oggi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo: sono irriconoscibili!

Lee Sutton e Rena Kiser, eccoli dopo Vite al Limite: colpiti dalla loro trasformazione?

Con un peso piuttosto eccessivo, Lee Sutton e Rena Kiser hanno inaugurato la sesta stagione di Vite al Limite. La coppia insieme, infatti, arrivava a pesare ben 573 kg. Ed è proprio per questo motivo che, a causa anche del loro stile di vita piuttosto sedentario, hanno deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Il loro percorso, come dicevamo precedentemente, non può assolutamente non essere ricordato. Rena, infatti, sin da subito ha dimostrato di aver intenzione a ritornare in forma. Lee, nonostante anche lui fortemente desideroso di riappropriarsi della sua vita, adottava un atteggiamento diverso da quello della sua compagna. Cos’è successo, però, dopo il programma? E, soprattutto, come sono diventati?

A quanto pare, sembrerebbe che i due, nonostante siano passati 3 anni, siano ancora insieme. E sembrerebbe che stiano continuando la loro dieta. Cosa ne pensate?