Ci duole dirlo, ma la bella stagione è ufficialmente terminata! Vi siete rilassati in queste vacanze? E, soprattutto, le avete vissute a pieno? Noi ci auguriamo davvero si! Anche perché, diciamoci la verità, vi aspetta un nuovo anno lavorativo da affrontare. E questo, lo sappiamo, non è affatto da poco. Se da una parte, però, c’è chi i primi giorni di Settembre è ritornato al lavoro ed ha nuovamente incontrato i suoi colleghi, c’è chi, dall’altra parte, ha dato inizio ad un nuovo capitolo della propria vita: la scuola! Quanti bambini, infatti, hanno iniziato ad andarci? Decisamente tantissimi! Tra questi, c’è anche Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez.

Come testimoniato dai diretti interessati sui rispettivi canali social, il piccolo Leone proprio nelle scorse ha iniziato ad andare a scuola. Una grandissima emozione, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, entrambi i genitori hanno voluto documentare e commentare. A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere a quanto ammonta la retta della scuola?

Chiara Ferragni e Fedez, Leone pronto per la scuola: sapete a quanto ammonta la retta?

È arrivato anche il suo turno! E, nonostante dagli scatti mostrato da Chiara Ferragni e Fedez mostrino un Leone per nulla contento, anche il primogenito dell’amatissima coppia ha iniziato la scuola. Quale? E, soprattutto, a quanto ammonta la retta da pagare? Stando a quanto si apprende da un commento giunto a corredo dello scatto, sembrerebbe che i Ferragnez abbiano scelto una scuola ‘ad hoc’. Stiamo parlando, infatti, della Louis School, campus in cui non soltanto si studiano due lingue, ma che concede la possibilità a studenti dell’infanzia, della primaria e della secondaria di prendervi parte.

Insomma, davvero grandioso! A quanto ammonta, però, la retta? Siamo andati a ‘spulciare’ il sito ufficiale della scuola e, vi assicuriamo, la cifra è incredibile. Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che per la scuola d’infanzia la retta si aggiri intorno gli 11370 euro. La scuola primaria, invece, ha un costo di 15730 euro. Ed, infine, quella secondaria un costo di 18170 euro.

