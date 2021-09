Uomini e Donne, è una coppia amatissima del famosissimo dating show di Canale 5: sono trascorsi 6 anni, cosa fanno oggi e com’è cambiata la loro vita.

Da quanti anni va in onda Uomini e Donne? Decisamente tantissimi! E quante coppie abbiamo visto formarsi all’interno dello studio televisivo? Altrettanto numerosissime! Tra queste, però, è davvero impossibile dimenticarci di loro: Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia. Entrati a far parte del programma di Maria De Filippi nel corso dell’edizione del 2014, i due giovanissimi ragazzi si sono immediatamente piaciuti. E, seppure con diversi alti e bassi, sono riusciti ad uscirne mano nella mano. E, soprattutto, innamorati. È proprio su di lui che, nel Febbraio del 2015, l’ex tronista siciliana ha fatto ricadere la sua scelta.

Dal momento del loro ‘si’ nello studio di Uomini e Donne, sono trascorsi 6 anni, eppure Salvatore e Teresa ne hanno fatto di strada. Dapprima hanno partecipato a Temptation Island, dove hanno confermato il loro amore, ed in seguito si sono sposati. Adesso, però, cosa fanno? Com’è cambiata la loro vita? Scopriamo insieme ogni cosa.

Salvatore e Teresa hanno formato una coppia amatissima di Uomini e Donne? Eccoli oggi dopo 6 anni: vita cambiata

Correva esattamente il Febbraio del 2015, data della messa in onda della scelta, quando Teresa Cilia, bella più che mai, apriva il suo cuore a Salvatore Di Carlo nello studio di Uomini e Donne. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 6 anni, ma com’è cambiata la loro vita oggi?

A distanza di qualche tempo dal loro fidanzamento a Uomini e Donne e dal loro matrimonio, Salvatore e Teresa sono ancora una coppia, sono ancora affiatatissimi e, soprattutto, innamoratissimi. Qualche anno fa, è vero, hanno vissuto un momento non molto felice della loro storia, è vero. Eppure, il loro amore è stato talmente forte che è riuscito a superare ogni cosa. Ad oggi, Salvatore sembrerebbe che continui a svolgere il suo lavoro da calciatore, in particolare da portiere. Teresa, dopo l’addio alla redazione di Uomini e Donne, lavora in un negozio.

Vi piacerebbe rivederli insieme in tv?