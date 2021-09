È stata Miss Italia 21 anni fa, cosa fa oggi? Clamorosa ‘svolta’ in carriera

Appena venticinquenne è stata eletta Miss Italia esattamente 21 anni, ma cosa fa oggi? Clamorosa ‘svolta’ in carriera: guardate qui!

È uno dei più grandi eventi dello spettacolo nostrano, Miss Italia. In onda per la prima volta nel lontano 1946, il concorso di bellezza ha saputo intrattenere, edizione dopo edizione, milioni e milioni di telespettatori. Chi sarà colei che indosserà la fascia quest’anno? Poco meno di un anno fa, è stata eletta reginetta d’Italia la bellissima Martina Sambucini. Quest’anno, invece? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, di sapere qualche cosa in più, facciamo un tuffo nel passato? Assolutamente si!

Ricordare le 74 vincitrici, c’è da ammetterlo, non è assolutamente cosa semplice. Ricordare, però, colei che ha vinto Miss Italia esattamente 21 anni non è affatto impossibile. Aveva soltanto 25 quando ha partecipato al famoso concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, eppure ha conquistato tutti per la sua incredibile bellezza. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Ha vinto Miss Italia 21 anni fa, oggi la sua vita è fortemente cambiata: cosa fa

Correva esattamente l’anno 2000 quando, appena venticinquenne, la giovanissima modella vinceva il titolo di Miss Italia. Stiamo parlando proprio di lei: Tania Zamparo. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 21 anni, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Dopo la vittoria a Miss Italia, Tania Zamparo ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oltre che essere bellissima, l’ex Miss Italia vanta di una professionalità pazzesca. Sia chiaro: molto presto la sua carriera ha avuto una ‘svolta’ clamorosa. Se inizialmente, infatti, ha intrapreso la carriera da attrice, a partire dal 2007 la bella Zamparo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv in qualità di conduttrice. Attualmente, infatti, sono davvero tantissimi i programmi di cui è stata protagonista indiscussa.

Lo scatto riproposto in alto mostra Tania Zamparo nel corso di un suo intervento a Mattino Cinque per raccontare la sua lotta contro l’anoressia.