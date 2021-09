LaShanta è stata una protagonista di Vite al Limite: a causa del suo peso viveva immobile in un letto, dopo il programma è irriconoscibile.

Il cambiamento di LaShanta dopo Vite al Limite, vi assicuriamo, è davvero sconvolgente. Prima di mostrarvelo, però, andiamo con ordine. E cerchiamo di capire la sua storia, piuttosto drammatica, e il suo percorso all’interno della clinica di Houston.

LaShanta è stata una protagonista del famosissimo programma di TLC, canale statunitense, nel corso della sua settima stagione. Entrata a far parte della ‘crew’ dei pazienti del dottor Nowzaradan con un peso che superava, seppure di 20 kg, i 300, la donna ha sentito la necessità di rimettersi in forma. E, soprattutto, di riappropriarsi della sua vita. Purtroppo, a causa del suo peso piuttosto eccessivo e di un problema alle gambe, la simpaticissima White era costretta a vivere completamente immobile in un letto. Insomma, si può chiaramente comprendere che questa vissuta da LaShanta non era affatto vita. Ed è per questo motivo, quindi, che ha deciso di partecipare al programma. E di iniziare il percorso col dottor Nowzaradan. Com’è diventata dopo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Vite al Limite, com’è LaShanta? Oggi è irriconoscibile: guardate qui

Aveva poco meno di quarant’anni Lashanta quando ha deciso di prendere parte a Vite al Limite ed ha immediatamente dimostrato di voler ritornare in forma. A causa del suo peso, che raggiungeva i 320 kg, e un linfedema che la costringeva a letto completamente immobile, la donna viveva una vita che non le apparteneva affatto. Ed è per questo che ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Il percorso di LaShanta all’interno della clinica di Houston è stato davvero incredibile. Durante il quale, però, non sono affatto mancati attimi di cedimento. Sia per una fortissima delusione d’amore che per una brutta depressione, la donna non è riuscita a portare ottimi risultati inizialmente. Tutto è cambiato qualche mese dopo quando, con l’aiuto del chirurgo iraniano, è riuscita a portare al termine il suo obiettivo. Com’è diventata oggi? Eccola:

Non soltanto, dopo il programma, LaShanta è riuscita a pesare 240 kg, ma è anche diventata la regina del web.