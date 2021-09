È stata la colonna portante di Non è la Rai fino al 1994, la ricordate? Eccola oggi dopo 27 anni: rivederla vi lascerà senza fiato, che schianto!

Dimenticarsi di lei è davvero impossibile. Cantante e ballerina del famosissimo programma ‘Non è la Rai’, la giovanissima vi ha fatto parte fino al 1994, diventandone una vera e propria colonna portante. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, in realtà, è avvenuto qualche anno prima. Quando, sempre per le sue incredibili doti nella danza e nel canto, si è contraddistinta all’interno di Domenica In. Qualche anno dopo, poi, ha iniziato ad essere una ragazza di ‘Non è la Rai’. E, da quel momento, ha cavalcato l’onda del successo. Il suo curriculum, stando a quanto si legge dal web, è davvero impressionante. E, soprattutto, è ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti. Com’è cambiata, però, oggi?

A partire dal 1991, anno di esordio de ‘Non è la Rai’ sui palinsesti televisivi, fino al 1994, la giovanissima è stata una delle ragazze che più è stata messa in risalto per il suo incredibile talento. Cosa fa oggi? Scopriamolo!

Protagonista indiscussa di Non è la Rai fino al 1994, com’è oggi dopo 27 anni?

Tra le tantissime ragazze che si sono alternate nello studio televisivo di ‘Non è la Rai’, non possiamo fare a meno di citare lei: Francesca Pettinelli. Storico volto del famosissimo programma e protagonista indiscussa delle sue prime edizioni fino al 1994, la giovanissima romana ancora adesso, nonostante siano passati 27 anni dal suo debutto, viene ricordata con immenso affetto da tutto il pubblico italiano. Cosa fa, però, oggi? E, soprattutto, com’è cambiata?

Abbiamo rintracciato Francesca su Instagram. E, vi assicuriamo, è sempre uno schianto. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che,ancora adesso, la sua passione per la musica, Francesca non l’abbia affatto accantonata. Non soltanto, qualche mese fa, è uscito il suo singolo ‘Liberi’, ma ancora prima è stato il volto di diversi band musicali.

Vi piaceva Francesca a Non è la Rai?