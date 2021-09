Ha vestito i panni di Adela in ‘Paso Adelante’, la ricordate? Il suo personaggio ha impressionato tutti, ma ecco cosa fa oggi l’attrice dopo 16 anni.

Dimenticarci di Paso Adelante, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2005, l’amatissima serie televisiva spagnola ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati più di 16 anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto i suoi protagonisti. E, soprattutto, cosa fanno oggi. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Diana e di Marta, ricordate? A questo punto, non possiamo fare a meno di citare anche lei: Adela.

Insegnante di danza classica, il personaggio di Adela ha saputo impressionare tutti. Anche perché, come ricorderete, la storia che l’attrice aveva vissuto nella serie televisiva non era affatto felicissima. In più, si aggiunge la straordinaria interpretazione di Natalia Millan, questo è il suo nome ‘reale’. Quindi, il risultato è più che scontato. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi l’attrice?

Ricordate Adela de ‘Paso Adelante’? Ecco cosa fa oggi dopo 16 anni

È stata una delle protagoniste indiscusse di ‘Paso Adelante’, la bella Adela. Entrata a far parte della scuola di Carmen Arranz come insegnante di danza classica, la giovanissima aveva alle spalle un passato piuttosto difficile. A causa di un gravissimo incidente, infatti, Adela ha dovuto rinunciare al sogno di diventare una ballerina di spessore ed ha rigettato tutta la sua frustrazione nell’alcol, facendole imboccare quindi un tunnel senza via d’uscita. Per tutta la durata della sua presenza nella serie televisiva, Adela continuerà a vivere delle avventure travagliate. Dapprima innamorata del suo collega di recitazione ed, in seguito, di Pedro, questo la farà scontrare più volte con sua sorella Marta, la professoressa abbandonerà la scuola. E si trasferirà a New York dove riesce a coronare il suo sogno.

Cosa fa oggi l’attrice? Sono trascorsi 16 anni dalla fine di ‘Paso Adelante’, ma cosa? Purtroppo, abbiamo pochissime notizie in merito. Sembrerebbe, infatti, che Natalia abbia un solo canale social. E che sia quello Twitter. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che dopo la serie abbia continuato a coltivare la sua passione per la recitazione e musica.

Vi farebbe piacere rivederla?