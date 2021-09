Adesso Le Donatella si mostrano così sul loro canale social, ma ricordate quando hanno partecipato ad X-Factor? Aveva soltanto 19 anni: eccole!

Non solo Belen e Cecilia Rodriguez, ma anche Giulia e Silvia Provvedi sono le sorelle più amate dello spettacolo italiano. Vere e proprie star del web, Le Donatella vantano una carriera davvero impressionante. Amatissime per le loro canzoni e la loro musica, l’ultimo singolo è uscito qualche mese fa ed ha letteralmente fatto un boom di ascolti, le due gemelle sono riusciti a sfondare anche sul piccolo schermo. Come dimenticare, ad esempio, la loro partecipazione e conseguente vittoria a L’Isola dei Famosi nel 2015. Oppure, sul palco di ‘Dance, Dance, Dance’ nel 2018. E, nello stesso anno, nella casa del GF Vip nel corso della sua terza edizione. Insomma, un curriculum davvero di esperienze lavorative e televisive, non c’è che dire.

A questo punto, però, vi chiediamo: ricordate qual è stato il loro debutto sul piccolo schermo? Correva esattamente l’anno 2012 quando, appena diciannovenni, Giulia e Silvia hanno preso ad X-Factor. Ricordate, però, com’erano? Se dovessimo descrivere la loro bellezza oggi non riusciremmo a descriverla esattamente, ma siete curiosi di sapere com’erano Le Donatella al loro debutto?

Ricordate com’erano Le Donatella ad X-Factor? Sono trascorsi 9 anni: eccole

Attivissime sul loro canale social ufficiale, Giulia e Silvia Provvedi non perdono mai occasione di poter condividere col loro pubblico degli incantevoli scatti fotografici. Scatti che, com’è giusto che sia, in un vero e proprio batter baleno, riescono a fare il giro del web proprio perché descrivono perfettamente la loro bellezza.

Oggi, quindi, Le Donatella sono proprio così: bellissime e straordinarie. Ma ricordate com’erano al loro debutto sul piccolo schermo? Alla sola età di 19 anni, le due gemelle hanno preso parte ad X-Factor, ma com’erano? Eccole qui:

Decisamente piccoline, non c’è che dire. Considerate, infatti, che qui Giulia e Silvia avevano solo 19 anni. Eppure, se si guarda con attenzione l’immagine riproposta in alto, si vede chiaramente: non sono affatto cambiate nel corso degli anni. Bellissime erano ai tempi di X-Factor e straordinarie sono ancora adesso. Siete d’accordo?