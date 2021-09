Bake Off Italia 2021, chi è Gloria Perozzi: età, profilo Instagram e in quale particolare momento ha scoperto la passione per i dolci

Tutte le curiosità su Gloria Perozzi, concorrente romana di Bake Off Italia 2021: sapete come si è avvicinata all’arte pasticcera?

La nona edizione di Bake Off Italia è appena iniziata: dopo il debutto su Discovery + del 28 agosto, ieri sera 3 settembre è andata infatti in onda su Real Time la prima puntata della nuova stagione, guidata come sempre da Benedetta Parodi. Unica assente tra i giurati quest’anno è Csaba dalla Zorza mentre Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara continueranno ad essere presenti per la quinta edizione di fila.

Tra i 20 concorrenti di Bake Off Italia 2021, anche la 41enne romana Gloria Perozzi, titolare di un blog su GialloZafferano. La sua professione è quella di client advisor, ma il suo grande sogno è quello di aprire una pasticceria a Roma insieme ad Ernst Knam, che lei ammira molto.

Ma sapete in quale particolare frangente Gloria ha scoperto di amare la pasticceria? Non indovinereste mai!

Gloria Perozzi di Bake Off Italia, quando ha capito di amare l’arte della pasticceria: impensabile!

Gloria è nata a Roma ed è una madre single. E’ stato proprio tra le due gravidanze che ha capito qual era la sua strada.

Come ha raccontato nel suo video di presentazione, l’amore per la pasticceria è nato in modo del tutto originale: “Ho passato entrambe le gravidanze a letto e quindi ho guardato tutti i programmi di cucina e di pasticceria. Lì ho scoperto la pasta di zucchero e mi si è aperto un mondo, perché mi dà la possibilità di esprimermi”, ha detto.

Potete seguire Gloria nel suo percorso a Bake Off Italia 2021 sul suo profilo Instagram. “Voglio dimostrare che anche una mamma single e super impegnata può vincere”, ha dichiarato e chissà che la sua determinazione non la porti davvero lontano.