Nel corso della prima puntata di Bake Off Italia 2021 è avvenuto un vero e proprio colpo di scena: un concorrente ha abbandonato.

Era il momento che più aspettavamo e, finalmente, è arrivato. È proprio a partire da Venerdì 3 Settembre, Benedetta Parodi è al timone di Bake Off Italia 9. Avete letto proprio bene, si! Per il nono anno consecutivo, la simpaticissima conduttrice commenterà insieme ai suoi incredibile tre giudici i dolci e le prove di ciascun concorrente di questa edizione. Cosa ne sarà? E, soprattutto, chi dei 20 aspiranti pasticceri avrà la meglio? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto scoprire. Una cosa, però, è certa: ne vedremo sicuramente delle belle!

Leggi anche –> Bake Off Italia, manca poco al debutto della nona stagione: dove si trova il famoso tendone? Non tutti lo sanno

Qualche ora fa, quindi, è andata in onda la prima puntata di Bake Off Italia 2021, eppure non sono affatto mancati clamoroso colpo di scena. Non facciamo riferimento, sia chiaro, soltanto all’assenza di Csaba Dalla Zorza, ma anche alla decisione che una concorrente ha voluto comunicare ai giudici inaspettatamente. Siete pronti a scoprire di che cosa parliamo esattamente?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Un concorrente abbandona Bake Off Italia 2021 inaspettatamente: cos’è successo

La prima puntata di Bake Off Italia 2021, c’è da ammetterlo, non soltanto è stata ricca di prove e di dolci, ma anche ricca di colpi di scena. Facciamo esattamente riferimento alla clamorosa decisione che una concorrente, inaspettatamente ed improvvisamente, ha deciso di comunicare ai giudici in un momento ‘clou’ della puntata.

Leggi anche –> È stato il vincitore di Bake Off 3, cosa fa oggi? La sua vita dopo 6 anni dalla sua vittoria

Era da poco terminata la prova salvezza e i giudici stavano nominando il primo eliminato di questa edizione quando Rosanna ha alzato la mano. Ed ha comunicato la sua decisione di abbandonare il programma. Un clamoroso colpo di scena, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti interdetti persino i suoi compagni. Cos’è successo, però?

“Purtroppo, la mia famiglia ha bisogno di me. Ed io devo abbandonare”, ha detto l’ex dirigente scolastico ai giudici e ai suoi compagni. Non nascondendo affatto il suo dispiacere e la sua amarezza. Sembrerebbe, quindi, che la Olindo abbia avuto un S.O.S in famiglia. E che per questo, quindi, abbia deciso di abbandonare.

Ci auguriamo che tutto sia andato per il meglio!