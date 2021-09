Maradona stato uno dei protagonisti indiscussi di Masterchef 5, lo ricordate? Sono trascorsi 5 anni dal suo debutto al talent, ma cosa fa oggi?

Anche voi non vi state perdendo nemmeno una sola replica di Masterchef 5? Nemmeno noi! In onda sul canale Cielo a partire dalle ore 15, la quinta stagione del famosissimo talent di cucina continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. Anche perché, diciamoci la verità, quella è stata proprio un’edizione ricca di giovanissimi talenti. A partire da Erica, vincitrice di quell’anno, fino al secondo e terzo classificato, Masterchef 5 ci ha regalato il fior fiore dei talenti culinari. Tra di loro, però, non si può fare a meno di ricordarci di lui: Maradona!

Sin dalle selezioni, Maradona Yousef ha saputo catturare l’attenzione dei quattro giudici. È proprio per questo motivo che, dopo aver assaggiato il suo tanto delizioso piatto, hanno deciso di concedergli un’opportunità. Certo, il suo percorso non è andato affatto a buon fine. Poco importa, però! Perché il successo riscontrato è stato davvero pazzesco. A tal proposito, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Appurato che sono trascorsi 6 anni dal programma, com’è cambiata la vita del buon Maradona? Scopriamolo!

Maradona è stato un protagonista di Masterchef 5, eccolo oggi dopo 6 anni: com’è la sua vita

Trasferitosi dal Libano a Trieste per studio, Maradona Youssef è stato uno dei protagonisti indiscussi di Masterchef 5. Ricordate le sue prelibatezze? Come dimenticarle, avete ragione! Seppure non sia stato lui il vincitore di quell’edizione, l’aspirante chef ha ugualmente cavalcato l’onda del successo. Oggi, però, cosa fa? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo il programma, il buon Maradona abbia lavorato presso il ristorante di Bruno Barbieri, ma che, da diverso tempo a questa parte, vi abbia detto addio. Cosa sappiamo su di lui?

Sul suo profilo Instagram, non ci è dato sapere cosa faccia oggi. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Maradona è solito condividere foto dei suoi piatti e dei suoi viaggi. Facendo una breve ricerca su di lui, invece, abbiamo scoperto che l’ex concorrente di Masterchef ha aperto un ristorante in Libano.

Facevate il tifo per lui ai tempi di Masterchef 5?