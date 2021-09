Si è classificato al terzo posto nel corso della seconda edizione de La Pupa e Il Secchione: sono trascorsi 11 anni, la sua vita è cambiata!

Dimenticarsi di lei sarebbe davvero possibile. Bellissima, giovanissima e napoletana d.o.c., è stata una delle protagoniste indiscusse della seconda edizione de La Pupa e il Secchione. In coppia con il mitico Luca Tassinari, la giovane napoletana è riuscita a conquistare l’attenzione su di sé per la sua incredibile bellezza. Non è affatto un caso, infatti, se non soltanto si è dimostrata tra le protagoniste indiscusse di quell’edizione, ma è anche riuscita classificata al terzo posto. Insomma, niente male come primo debutto sul piccolo schermo.

Da quel momento, sono trascorsi esattamente 11 anni, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Con ‘La Pupa e il Secchione’, la giovanissima napoletana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Adesso, però, cosa fa? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, la sua vita oggi è fortemente cambiata. E decisamente in meglio. Ecco perché.

La ricordate nella seconda edizione de La Pupa e il Secchione? Ecco com’è dopo 11 anni

Dopo la finale de ‘La Pupa e il Secchione’, la bellissima Pasqualina Sanna ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Amatissima non soltanto per la sua incredibile bellezza, ma anche per la sua spigliatezza davanti alle telecamere, la napoletana ha iniziato a muovere i primi pass nel mondo dello spettacolo subito dopo il programma e si è dimostrata la protagonista indiscussa. Ad oggi, a distanza di ben 11 anni dalla sua partecipazione al programma, la bella Sanna continua ad essere non solo una presenza fissa sul piccolo schermo, ma è diventata anche un’amatissima attrice. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo vista in ‘Mina Settembre’.

Insomma, dopo ‘La Pupa e il Secchione’, Pasqualina ha cavalcato la cresta dell’onda. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sembrerebbe proprio essere nata per il mondo della tv! Com’è diventata ad oggi? Il tempo per lei non è affatto passato. Con ben 11 anni in più, la napoletana è ancora più bella. Guardate qui:

Non è bellissima? Auguriamo a Pasqualina una carriera spettacolare!